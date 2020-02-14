Вован и Лексус разбудили «спящего агента» СССР Берни Сандерса

Москва, 14 февраля. Известные российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли кандидата в президенты США Берни Сандерса.

Они позвонили демократу от лица известной шведской школьницы-экоактивистки Греты Тунберг и ее папы Сванте, чтобы обсудить проблемы изменения климата. Сперва «Грета» заявила, что во время ее следующего визита в США она собирается устроить забастовку прямо в Белом доме. Сандерс ответил, что ему это нравится и предложил собеседнице поддержать его кандидатуру на выборах.

Затем речь зашла о заигрывании с молодежью. Лже-Грета предложила Сандерсу снять модный музыкальный клип с дорогими машинами и красивыми девушками. При этом сам политик, следуя рэперским трендам, должен надеть золотую цепь и украшения.

«И быстро двигать тазом!» — добавил пранкер, представившийся Сванте.

С музыкальной темы собеседники быстро перешли на политическую. «Грета» призналась, что боится ехать в Россию, куда ее пригласили. Сандерс отметил, что Россия действительно мало делает для изменения климата, так как зарабатывает за счет продажи нефти, однако важно понимать, что РФ остается одной из важнейших экономик мира. Демократ призвал экоактивистку попробовать уговорить Москву изменить свою энергетическую систему, но при этом не дать русским себя использовать.

После этого играющий роль Греты пранкер неожиданно огорошил Сандерса, заявив, что он является спящим агентом, которого СССР внедрил еще в 1988 году, чтобы контролировать президента США. Ему стерли память, чтобы агенты ЦРУ не вычислили «крота», пишет KP.ru.

«Прости, но ты серьезно в это веришь?» — удивился Сандерс.

«Вы стали спящим агентом КГБ. И теперь пришло время проснуться и выполнить свою миссию: стать президентом США, построить в США коммунизм и работать на Россию. Я скажу вам кодовую фразу и вы все вспомните», — продолжает «Грета».

После этого включается запись, на которой некие голоса произносят русские слова «бабушка», «на здоровье», «балалайка», «путин» с ужасным американским акцентом. «Грета» успела признаться, что сама является коммунисткой и комсомолкой, которая следует заветом Ленина и Сталина, прежде чем Сандерс бросил трубку.