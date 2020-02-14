Как СМИ-иноагенты пытаются доказать россиянам, что употреблять наркотики — это хорошо

Действующие в России СМИ-иноагенты пропагандируют позитивный образ наркотических веществ. Издания в своих статьях пытаются привить россиянам мнение, согласно которому употребление запрещенных препаратов, в том числе и тяжелых, должно стать нормой.

Депутат против легализации

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил законопроект, ужесточающий ответственность иностранных неправительственных организаций (НПО) и СМИ-иноагентов за пропаганду наркотиков. Политик сообщил о массовой атаке на сознание граждан с целью легализации запрещенных веществ.

Пискарев заявил, что в РФ действует порядка 10 неправительственных организаций, признанных нежелательными. НПО пытаются сформировать у молодого поколения лояльное отношение к наркотикам и их легализации. В комитете данный курс считают недопустимым.

Политик перечислил 10 организаций, среди которых три являются СМИ-иноагентами — «Медуза», «Би-би-си» и «Радио Свобода».

«Они отсюда переехали за границу и оттуда осуществляют эту деструктивную деятельность, чтобы возбудить у молодежи желание требовать легализации наркопотребления, полагая, что наркотики — это свобода, независимость, это счастье. Мы хотим сделать так, чтобы этого не допустить», — заявил Пискарев.

В рамках борьбы с легализацией запрещенных веществ комиссией был предложен ряд мер, который включает ужесточение ответственности за предоставление площадок для популяризации наркотиков, введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков через Интернет, а также введение административной и уголовной ответственности для НПО и СМИ-иноагентов.

Прецедент

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» в 2019 году опубликовал резонансную статью «Героин — собственность модели», где описал историю наркозависимой модели Тэо. Публикация широко обсуждалась в Сети, в связи с чем на нее обратили внимание правоохранительные органы и Роскомнадзор. В итоге администрацию «Батеньки» обязали удалить статью.

Аналогичная ситуация произошла с изданиями The Village и «Лента.ру». Первых правоохранительные органы обязали удалить статью об осужденном за «работу» наркокурьером, а вторых оштрафовали на 800 тысяч за статью о легализации марихуаны в европейских странах.

Авторы самиздата попытались обжаловать решение в Верховном суде РФ, однако инстанция в иске отказала.

СМИ-иноагенты

По аналогии с «Лентой.ру» наказание могут понести «Радио Свобода» и русская служба «Би-би-си». На сайтах в свободном доступе размещены статьи, содержание которых может указывать на пропаганду наркотических веществ.

Например, «Радио свобода» предпринимает попытки дискредитировать работу всех сотрудников правоохранительных органов, сообщая о якобы подбросе подозреваемым наркотиков.

Примечательно, что больше всего данных статей появилось после задержания Ивана Голунова, журналиста «Медузы», которому полицейские подбросили запрещенные вещества. Очевидно, что в «Радио Свобода» всех сотрудников правоохранительных органов считают продажными, а осужденные по «народной» статье 228 УК РФ являются жертвами полицейского произвола, но никак не собственного пагубного влечения.

«Би-би-си» действует в другом ключе, пытаясь показать россиянам, насколько европейские государства лояльней к наркотикам, чем РФ. СМИ рассказывало о музыкальных фестивалях в Великобритании, посетителям которых предлагают проверить принесенные с собой запрещенные препараты на «безвредность». Также издание сообщало, что экономика Великобритании в 2014 году благодаря проституции и распространению наркотиков получила 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Однако наиболее явная пропаганда заметна у латвийской «Медузы». В нескольких статьях издания содержатся пропаганда наркотиков, облагораживание образа употребляющих запрещенные препараты людей, подмена понятий и сведения о том, где и как в Европе можно приобрести искажающие сознание вещества.

Роскомнадзор в августе 2019 года обязал «Медузу» удалить запрещенную информацию из материала «Выкурил косяк — уже не бросишь. Если привязать человека к кровати, он не перестанет колоться героином. На самом деле нет». Претензии ведомства были связаны с подзаголовками статьи, которые были направлены на формирование у читателей положительного образа наркоманов, наркопроизводителей и наркокурьеров.

Издание добровольно наложило ограничение на прочтение, прикрепив разъясняющий баннер.

Изменения «Медуза» в статью не внесла, оставив в подзаголовках запрещенную информацию. Например, согласно одному из них опровергалась информация о большем, по сравнению с алкоголем, вреде наркотиков, в другом утверждалось, что употребление легких наркотических веществ якобы не всегда ведет к переходу на более тяжелые.

Помимо этого, в тексте статьи утверждалось, что марихуану можно использовать с пользой для людей, а перманентное употребление этого наркотика наносит меньший вред здоровью, чем алкоголь или никотин. В качестве способов лечения от наркозависимости сотрудники латвийского СМИ пропагандировали заместительное лечение путем введения опиодов — метадона и бупренорфина. Данный способ лечения распространен в европейских странах, однако в России не одобрен.

Указанная статья «Медузы» о наркотиках пока что единственная, которую Роскомнадзор обязал удалить с сайта. Однако на нем можно найти другие примеры, указывающие на лояльное отношение издания к наркотикам, а также на попытки пропагандировать их легализацию.

Под это описание попадает статья «Войну с наркотиками выиграли наркотики. Как развитие технологий изменило британский рынок запрещенных веществ». В тексте рассказывается, как в Великобритании при помощи современных технологий удалось снизить цену на запрещенные вещества. Помимо прочего, в тексте указываются места в Европе, где можно вполне легально и за низкую (по европейским меркам) цену приобрести наркотики.

Возможно, что профильным органам стоит обратить внимание на содержание указанных статей.

Неприменимый опыт

Пискарев также упоминал ряд нежелательных в РФ НПО, пропагандирующих «легалайз» в РФ: «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED), «Международный республиканский институт» (IRI), «Национальный демократический институт» (NDI), «Атлантический совет» (Atlantic Council), фонд «Открытое общество» из США (OSI), «Открытая Россия» (Open Russia) (признана нежелательной в РФ), «Человек в беде» из Чехии (Člověk v tísni, o.p.s).

Стоит отметить, что главой «Атлантического совета» является экс-посол США в РФ Джон Хантсман, «Открытая Россия» принадлежит осужденному в России олигарху Михаилу Ходорковскому, OSI является очередной структурой «филантропа» Джорджа Сороса, а NED подозревают в финансировании протестных настроений перед «арабской весной» 2011 года.

Очевидно, что деятельность перечисленных организаций и СМИ-иноагентов преследует цель сформировать в обществе позитивное отношение к наркотическим веществам и, возможно, усилить на этом фоне протестные настроения. Однако, несмотря на опыт европейских стран по легализации запрещенных препаратов, в России данная политика невозможна, поскольку не приведет к положительным последствиям.