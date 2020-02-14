Голые Собчак, Глюкоза и Расковалова схватили друг друга за грудь и сделали фото на пляже

Москва, 14 февраля. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала провокационное фото с певицей Глюкозой и Яной Расковаловой. Все трое на снимке позируют топлесс и держат друг друга за грудь.

«Отчаянные и отчаявшиеся», — говорится в описании к снимку.

Новый пост буквально взорвал Instagram.

«Сериал пора про вас снимать)) Великая троица))))», — предложил @kirillmilli23

«Просто огонь», «Какая красота», «Неожиданно, но факт. Опять вы хулиганите, Ксения» — восхищались подписчики Ксении.

Некоторые юзеры стали спорить, у кого из женщин грудь красивее. Кто-то выразил уверенность, что у Собчак, потому что она «самая натуральная».

«То чувство, когда нет имплантов», — похвалила @galina.velikanova

Были и те, кому кто выразил противоположное мнение.

«У Глюкозы самые крутые», — написал @makeevbezfiltra.

Однако один из участников обсуждения посчитал, что затмить своих подруг Собчак может только размером носа.

«Носяра У Вас Ксения Анатольевна всем носярам Носяра», — написал он.

Но все же большинство юзеров волновал вопрос, «куда убежала одна грудь Собчак».

«Одна грудь убежала)», — констатировала @elenaroma. «Куда делась одна грудь», — обратилась к Собачак @zheny.mi

Не обошлось, конечно, и без осуждающих комментариев. Собчак напомнили, что она баллотировалась в президенты РФ, настаивая, что такое поведение неуместно. А одной из подписчиц не понравилось, что подруги сфотографированы в парео.