Минздрав РФ планирует упростить процедуру закупки иностранных лекарств для онкобольных

Москва, 14 февраля. Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует упростить процедуру закупки иностранных лекарств для онкобольных. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания правительства.

«Минздравом будет проработан вопрос о снятии с отдельных иностранных лекарственных препаратов ограничений, из-за которых медицинские организации не имеют на сегодняшний день возможности покупать их на торгах», — пояснила она.

Кроме того, Голикова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наделить Росздравнадзор функцией мониторинга рынка лекарств на предмет дефицитных препаратов.

«Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и Минздрав, и врачей в соответствующих больницах», — отметил Мишустин.

Кроме того, глава правительства поручил создать цифровую базу, с помощью которой россияне смогут узнавать о доступности лекарств для онкобольных.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделило 22 миллиона рублей на приобретение лекарств, которые необходимы детям с заболеваниями центральной нервной системы.