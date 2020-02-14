Депутат Швыткин назвал главные преимущества ВМФ России перед ВМС США

Аналитики рассказали об отставании по уровню боевых возможностей в 2019 году Военно-морского флота (ВМФ) России по сравнению с Военно-морскими силами (ВМС) США. Как считает депутат Госдумы Юрий Швыткин, российские корабли надводного и подводного типа лучше американских из-за стоящих на них новых видов вооружений.

Согласно ежегодному рейтингу Mil.Press FLOT, показатель уровня боевых возможностей ВМФ России агентство оценило в 49 процентов от боевых возможностей ВМС США, что означает отставание в два раза российского флота от американского.

«При этом российский флот и американский соизмеримы по количеству кораблей, подлодок и боевых катеров», — отмечается в рейтинге.

Кроме того, в феврале 2019 года издание сообщало, что уровень боевых возможностей ВМФ России в 2018 году равнялся 45 процентам от боевых возможностей ВМС США, а это на 2 процента меньше, чем в 2017 году.

Под боевыми возможностями издание подразумевает обобщенный показатель военного паритета, выражающий соотношение количества и боевой мощи корабельного состава ВМФ России относительно аналогичных характеристик ВМС США.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен в большей эффективности ВМФ России по отношению к ВМС США в том случае, если придется отражать агрессию против страны.

«Если не погружаться в глубину тактико-технических характеристик, то боевые возможности нашего Военно-морского флота России, включая подводный и надводный, достаточно эффективны, — пояснил Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это связано с наличием тех современных видов вооружений, которыми оснащаются наши корабли. Новые виды вооружений, которые у нас стоят, гораздо лучше, чем вооружение ВМС США. К тому же происходит дальнейшее перевооружение. При этом мы не стараемся тягаться с какими-либо государствами, у кого что больше или эффективней. Потенциал Военно-морского флота нашего государства достаточен для отражения любой агрессии со стороны кого-либо».

Как объяснил парламентарий среди главных преимуществ ВМФ России перед ВМС США выступают: современное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы, а также маневренность кораблей.

Ранее вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что наращивание потенциала ВМФ РФ в Арктике и размещение современных подводных лодок в Атлантике ставит под сомнение лидерство США на море. По словам командующего Вторым флотом ВМС США, количество российских подлодок в Атлантическом океане постоянно растет. Он подчеркивает, что они становятся намного эффективнее и на борту субмарин размещаются «все более смертоносные системы вооружений».

Также журнал National Interest назвал топ-5 подводных лодок, способных уничтожить мир за полчаса. Три из этих субмарин — российские, остальные две — американские. В рейтинг попали подводные лодки проекта 955 «Борей», которые военные эксперты называют «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами», а также подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и субмарины проекта 885М «Ясень-М».