Появилось первое фото с места жесткой посадки Ми-8 на Ямале

Югра, 14 февраля. Вертолет Ми-8 АК «Скол» совершил жесткую посадку на Ямале в 500 метрах от аэропорта Сабетты. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла в 14.20 по московскому времени. Причиной жесткой посадки могла стать снежная буря. Ми-8 лежит на крыше, у него сломаны лопасти.

«Примерно в 400-500 метров от аэропорта Сабетты в результате попадания в снежную бурю совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АК «Скол» (обломал лопасти, лежит на крыше)», ― сообщил источник ФАН.

В вертолете находились десять человек, из них трое ― члена экипажа. Семь пассажиров и один член экипажа не получили травм. Двое оказались зажаты в кабине, одного удалось извлечь. Его состояние уточняется.

По данным ФАН, все пассажиры ― работники «Гаспромнефть-Гео». Вертолет совершал рейс с Леснинского лицензионного участка полуострова Гыданский в поселок Сабетта. Следователи проведут проверку по факту жесткой посадки вертолета в Ямало-Ненецком автономном округе.

В пятницу стало известно, что боевики сбили сирийский вертолет Ми-8 на западе провинции Алеппо. Вертолет осуществлял боевой вылет в районе Урум аль-Кубра к западу от Алеппо. Воздушное судно было сбито в Идлибской зоне деэскалации. По данным источников в соцсетях, пилот погиб.