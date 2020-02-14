Сирия, 14 февраля. Курдские боевики оставили жителей Ракки без отопления. Российский посол в Анкаре получает угрозы в связи с ухудшением российско-турецких отношений. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с джихадистами на юге Идлиба, в Алеппо заняли позиции у поселка Атариб.

Армия Турции и союзные силы: на севере Хасаки атаковали с помощью беспилотника укрепления курдских боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на западе Алеппо обменялась ударами с правительственной армии.

Курдские вооруженные формирования: потеряли 12 человек в результате авиаудара, нанесенного турецким беспилотников на севере Хасаки, в Ракке оставили жителей без дизельного топлива.

Провинция Алеппо

В Алеппо продолжают работу ВС Сирии, нанося точечные удары по укреплениям боевиков вооруженной оппозиции и альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в ответ не провокации с их стороны. Как сообщает агентство Step News, авиация нанесла удары по складам боеприпасов джихадистов в районе поселка Кафр-Басин и в предместьях деревень Ат-Тамур, Башмара и Шейх-Акиль.

Источник также сообщает, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) освободили территории 46-ой базы к востоку от города Аль-Атариб на западе провинции. Отряды САА открыли огонь из артиллерии по линиям обороны боевиков.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает о столкновениях между отрядами протурецких сил и отрядов курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF). Местные источники сообщают, что в районе поселка Дагилбаш стороны обменялись ракетно-артиллеристскими ударами. Турецкие войска и союзные группировки обстреляли также укрепления курдских радикалов у деревень Мараназ, Маликия и Шеварга, а также у поселений Самук, Сайяд-Шахба и Шейх-Исса. Курдские боевики утверждают, что им удалось убить трех бойцов протурецких отрядов и ранить еще пять.

Провинция Идлиб

Армия Турции приступила к созданию нового наблюдательного пункта в районе поселка Дейр-Сунбуль на юге провинции, как передает агентство Al Mohrar Media. За последние недели это уже новый третий наблюдательный пункт Турции в Идлибской зоне деэскалации.

Посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах, поступивших в его адрес в связи с обострением ситуации в Идлибе и российско-турецких отношений на Ближнем Востоке, как сообщает РИА Новости. Напомним, Анкара ведет агрессивную политику в Идлибе и не выполняет свои обязательства, принятые в рамках принятых ранее соглашений. Так, Турция должна была разграничить боевиков в Идлибе и обеспечить нормальную работу трассы M-5 еще осенью 2018 года. Со своей стороны, Турция провоцирует террористов к агрессивным действиям. Помимо это, 3 февраля четверо турецких военнослужащих погибли в Идлибе – турецкая сторона не сообщила о своих передвижения в районе Серакиба, где разворачивались боевые действия против боевиков, в результате чего военнослужащие попали под обстрел. 10 февраля ситуация повторилась под Тафтаназом – погибли пять солдат.

На юге провинции ВВС Сирии наносят удары с воздуха по линиям обороны и опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе поселка Ариха, а также у города Джиср-аш-Шугур.

Провинция Ракка

На севере Ракки бойцы протурецких сил продолжили обстреливать укрепления курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF), после серии провокаций с их стороны, как сообщает портал Alk Habour. Пока что ни от одной из сторон конфликта не поступало сведений о потерях в результате столкновения.

Как передают корреспонденты агентства Step News, в Ракке самоназванная курдская администрация начала компанию против частных заправочных станций в городе. «Народный муниципалитет» SDF изымает у предпринимателей дизельное топливо, которое жители покупают для своих генераторов, нагрузка на которые возросла с наступлением в провинции холодов. Так как в ходе боевых действий инфраструктура города сильно пострадала, уцелевшие дома не подключены к системе отопления. Её нет в принципе, поэтому жители обогревают дома с помощью дизельных генераторов. По словам корреспондента, «муниципалитет» конфисковал 35 баррелей дизельного топлива из небольших киосков, владельцев которых обвинили в отсутствии лицензии на и продажу топлива.

Провинция Хасака

Корреспондент Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщает, что в ходе перестрелки между курдскими отрядами и бойцами протурецкой «Сирийской национальной армии» погибли в районе поселка Тель-Тамр. Четыре бойца погибли. Со стороны курдов убиты 12 боевиков SDF в результате точечного удара по их укреплениям с помощью беспилотника турецкой армии.