Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Боевики сбили вертолет Ми-8 в сирийской провинции Алеппо

436
0 Оставить комментарий

Боевики сбили вертолет Ми-8 в сирийской провинции Алеппо

Дамаск, 14 февраля. Боевики сбили сирийский вертолет Ми-8 на западе провинции Алеппо, сообщил телеканал Al Jazeera.

По предварительной информации, вертолет осуществлял боевой вылет в районе Урум аль-Кубра к западу от Алеппо. Воздушное судно было сбито в Идлибской зоне деэскалации, сообщило агентство Anadolu.

По данным источников в соцсетях, пилот погиб.

В настоящее время сирийская армия продолжает наносить точечные удары по позициям боевиков на северо-западе Алеппо. Члены вооруженных группировок укрываются в окрестных районах Алеппо в районе Лирамун, а также у поселения Кабтан-аль-Джабаль, деревни Якид-аль-Адас, Урус-ас-Сугра и Урум-аль-Кубра.

Новости партнеров

Новости партнеров