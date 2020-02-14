Боевики сбили вертолет Ми-8 в сирийской провинции Алеппо

Дамаск, 14 февраля. Боевики сбили сирийский вертолет Ми-8 на западе провинции Алеппо, сообщил телеканал Al Jazeera.

По предварительной информации, вертолет осуществлял боевой вылет в районе Урум аль-Кубра к западу от Алеппо. Воздушное судно было сбито в Идлибской зоне деэскалации, сообщило агентство Anadolu.

Ещё одно видео сбитого Ми-8 на западе Алеппо. pic.twitter.com/zirAElFzQE — Почти Политика (@sovfed_no) February 14, 2020

По данным источников в соцсетях, пилот погиб.

В настоящее время сирийская армия продолжает наносить точечные удары по позициям боевиков на северо-западе Алеппо. Члены вооруженных группировок укрываются в окрестных районах Алеппо в районе Лирамун, а также у поселения Кабтан-аль-Джабаль, деревни Якид-аль-Адас, Урус-ас-Сугра и Урум-аль-Кубра.