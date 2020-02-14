В Госдуме пояснили, что стоит за заявлением Лукашенко о присоединении Белоруссии к России

Александр Лукашенко — человек эмоциональный; делая провокационные заявления о России, он пытается улучшить благосостояние своих граждан. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали депутаты Государственной думы из Комитета по делам СНГ Владимир Катенев и Виктор Водолацкий.

Провокационное заявление

Руководство Российской Федерации якобы намекает Минску на присоединение Белоруссии к России в обмен на единые цены на энергоносители. Такое провокационное заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК. При этом он добавил, что народ двух государств не захотят идти таким путем.

Стоит обратить внимание, что это уже не первое подобное заявление, он и ранее обвинял Москву в осложнении российского-белорусских отношений. Например, Лукашенко неоднократно заявлял о нарушении России договоров в экономической сфере. Кремль назвал обвинения некорректными, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Россия и Белоруссия должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

«Эмоциональный человек»

Как отметил Владимир Катенев, последний визит российских политиков в Белоруссию на парламентские выборы оставил положительные впечатления. И никаких разговоров об обменных условиях там не звучало.

«Александр Григорьевич — человек эмоциональный. Иногда он очень эмоционально высказывает свою мысль. У нас тоже много таких политиков. Например, лидеры наших оппозиционных фракций. Они тоже люди эмоциональные. Они зачастую выступают с довольно резкими и нестандартными заявлениями. Но это не значит, что после этого происходят какие-то действия», — пояснил Владимир Катенев.

По словам Виктора Водолацкого, за речью Александра Лукашенко стоит единственная цель — выбить у России максимальные преференции, которые связаны и с «налоговым маневром», и с ценами на энергоносители. Депутат уверен, что президент Белоруссии пытается за счет России решить благосостояние своей страны. Это главная и единственная цель, уверен политик.

«Если мы проследим за всеми заявлениями Александра Григорьевича за все эти годы, то они не отличаются новизной. Всегда идет какой-то шантаж, завуалированные предложения, что он будет искать на стороне те или иные преференции, но потом в рамках диалога двух президентов все рассасывалось. И снова дружба, братские отношения, которые действительно существуют. Они были и будут. Народ Белоруссии и России желает жить в мире, дружбе и согласии», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению депутата, так называемые намеки Александр Лукашенко мог услышать во время игры в хоккей в Сочи, где он проводил встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Выносить это на свет Божий не очень корректно. Потому, что когда на площадке играют друзья, товарищи, то можно услышать различные шутки и предложения, которые не имеют под собой никакой юридической силы. Это просто обмен любезностями среди друзей. Если кто-то в шутку сказал о присоединении к России… ну, Бог рассудит. Александр Григорьевичи должен понимать, что народ Белоруссии за то, чтобы интеграционные процессы у нас продолжались, руководство и парламент наших стран за то, чтобы наше сотрудничество углублялось. И это будет происходит, независимо от манипуляций», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ якобы специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. По его словам, разногласия с РФ по поставкам нефти и газа начались якобы из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, плате за нефть.