Гаспарян предложил психиатрам оценить открытки Соболь для «политзаключенных»

Москва, 14 февраля. Политолог и публицист Армен Гаспарян заявил, что открытки юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь для «политзаключенных» могут заинтересовать психиатров и психологов.

Прославившаяся многочисленными скандалами и провокациями, махинациями и подделками подписей, Соболь в очередной раз сделала странное предложение в Сети в поддержку фигурантов «московского дела». Соответствующий пост она опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

Правая рука блогера Алексея Навального предложила сделать на 23 февраля — в День защитника Отечества — открытки, посвященные дебоширам, которых арестовали во время несанкционированных митингов и массовых беспорядков.

«Россия — это люди. Политзеки оказались в тюрьме за защиту людей, и именно они — настоящие защитники Отечества», — написала Соболь.

Армен Гаспарян прокомментировал это предложение, заметив, что оценить его никак не может, так как «никогда не занимался и не интересовался изучением болезни невменяемых людей». Подобными вещами обычно занимается психиатр, отметил эксперт.

«Если человек, дожив до своего возраста, не в состоянии уяснить суть некоторых государственных праздников, тогда наставления граждан или комментарии политических экспертов ему не помогут. Таким людям лучше эмигрировать. И чем быстрее это произойдет, тем благополучнее этот человек будет себя чувствовать», — подчеркнул политолог.

Он обратил внимание на то, что раньше в стране «существовала карательная психиатрия, за подобной публикой как-то приглядывали», однако сейчас ее нет. Армен Гаспарян заметил, что ситуация усугубилась с появлением Интернета, на просторах которого «оппозиционная субстанция группируется и демонстрирует тем самым свою тотальную невменяемость».

В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» политолог отметил, что оппозиционеры отрабатывают тренд полувековой давности, когда любого человека, арестованного за измену государству, называли героем, узником совести, жертвой политических гонений. Аналогичного поведения придерживаются скандальный блогер Алексей Навальный и его правая рука Любовь Соболь. Они пытаются спекулировать на «московском деле» и продолжают делать все для того, чтобы угодить западным спонсорам.