Крымские татары назвали обещанный Киевом «город-сад» придорожным хостелом

Симферополь, 14 февраля. Анонсированный Украиной «город-сад» для крымчан является очередным виртуальным проектом и в реальности выльется в придорожный хостел, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил построить у границы Крыма в Херсонской области «город-сад». Предполагается, что в новый населенный пункт переедут более 500 семей крымских татар. Президент Украины пообещал, что на границе с Крымом появится «специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ», а также будут построены качественные дороги.

«Озвученный город-сад будет похож на придорожный хостел. Думаю, максимум, на что хватит украинских властей, это нарисовать фломастерами город-сад на ватмане и положить круглую сумму в карман», — заявил Умеров в комментарии РИА Новости.

Глава автономии крымских татар счел «город-сад» очередной виртуальной идеей в юмористической манере.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что жители региона не нуждаются в обещанном украинским президентом Владимиром Зеленским «городе-саде» на границе с полуостровом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского построить «город мечты». Он напомнил, что выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму пять лет назад.