Разин предупредил Шатунова о штрафах за исполнение песен «Ласкового мая»

Москва, 14 февраля. Певец Юрий Шатунов никогда не обладал правами на песни «Ласкового мая», чтобы исполнять их сейчас на гастролях, заявил продюсер коллектива Андрей Разин, комментируя иск исполнителя.

Разин отметил, что все права на песни принадлежали ему, а у Шатунова «никаких прав на песни никогда не было и быть не может». Все права на композиции, по словам 56-летнего продюсера, были переданы им Руслану Филатову, который впоследствии отдал их «Честной музыке».

Продюсер «Ласкового мая» посоветовал Шатунова перестать судиться и заключить договор с «Честной музыкой», чтобы не попасть на штрафы, сообщил РИА Новости.

«Шатунов не имеет права петь эти песни без заключения договора с «Честной музыкой», это будут огромные штрафы, — предупредил Шатунова Разин. — Ему просто надо заключить договор и дальше гастролировать».

Недавно Арбитражный суд Москвы привлек продюсера к спору Шатунова с «Честной музыкой», которой принадлежат права на песни «Ласкового мая».

Бывший солист популярного коллектива осенью прошлого года обратился в суд с требованием разобраться с правом владения «Честной музыки» на некоторые композиции коллектива. В ответ компания подала на Шатунова иск, в котором указано, что все права фонограмму, текст и музыку принадлежат ей. В документах отмечалось, что фирма оформила договор на использование песен с Филатовым, который получил права на композиции от Разина. Шатунов попросил суд признать сделку недействительной и вернуть ему законное право исполнять песни, напомнила «Культуромания».