Более 40% российских мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позже женщин

Москва, 14 февраля. Более 40% опрошенных мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию на пять лет позднее женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен специалистами сервиса по поиску работы Superjob.

«41% мужчин считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию», — говорится в результатах опроса.

Подобной точки зрения придерживаются 28% женщин, принявших участие в опросе. При этом 44% опрошенных мужчин не считают более поздний выход на пенсию дискриминацией. Аналогичной позиции придерживается 50% участников опроса среди женщин.

Опрос был проведен 13 февраля 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи женщин и мужчин в возрасте старше 18 лет.

Напомним, с 2019 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. В 2019 году женщины выходили на пенсию с 55,5 лет, мужчины - с 60,5 лет. Следующий этап повышение состоится в 2021 году. К 2028 году пенсионный возраст будет повышен до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Ранее российская эстрадная певица и актриса Ольга Зарубина сравнила пенсии в России и США. По словам артистки, размер ее пенсии составляет 19,5 тысяч рублей. При этом американские пенсионеры, которые никогда не работали, ежемесячно получают не менее 700 долларов.

В свою очередь юморист Евгений Петросян заявил, что размер его пенсии составляет 20 тысяч рублей. По его словам, он полностью удовлетворен размером своей пенсии. Продюсер Бари Алибасов заявил, что не знает размер своей пенсии, а певица Любовь Успенская призналась, что вообще никогда не получала пенсию.