Москва, 14 февраля. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину доложить до 15 июля о подготовке законопроекта об экологически чистой продукции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что указание дано по результатам заседания Госсовета, которое прошло 26 декабря 2019 года.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <…> подготовку проекта федерального закона о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками и принятие такого закона», — сказано в указании президента.

Также кабинету министров будет необходимо оценить целесообразность программы «Земский работник культуры».

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры», — говорится в поручении.

В документе проводится параллель с уже реализуемыми программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

Кроме того, глава государства поручил проработать возможность предоставления дополнительной льготы преподавателям, работающим в отдаленных районах. Предполагается, что в рамках программы «Земский учитель» педагоги смогут по льготе приобрести автомобиль.

Напомним, идея программы «Земский работник культуры» выдвигалась во время встречи президента с общественностью, которая прошла в Адыгее 23 декабря. Тогда Путин пообещал оценить возможность запуска проекта, отметив, что программы поддержки земских специалистов регулярно расширяются.

Ранее сообщалось о том, что более 230 медиков будут оказывать помощь жителям сельской местности в Подмосковье по программе «Земский доктор». Об этом заявили в Минздраве столичного региона, передавало Федеральное агентство новостей.