Мельников рассказал, как коронавирус повлияет на отношения России и Китая

Москва, 14 февраля. Распространение коронавируса может временно сказаться на экономических показателях сотрудничества России и Китая, но не на политической составляющей. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил глава Общества российско-китайской дружбы и куратор межпарламентских связей Госдумы с Всекитайским собранием народных представителей Иван Мельников.

«Неделю назад я направил в Китай письмо в адрес коллег, председателя Общества китайско-российской дружбы Чэнь Юаня и председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей Ли Сяолинь. Заверил, что Россия всецело поддерживает Китай в борьбе с эпидемией», — рассказал первый вице-спикер Госдумы.

Он также напомнил, что президент России и правительство предприняли ряд соответствующих шагов, а «наши специалисты взаимодействуют с китайскими, отправляются гуманитарные грузы».

«Мы недавно получили очень теплый ответ из Китая на наше письмо, они высоко ценят наше понимание, нашу поддержку. Тем более, когда в информационном поле есть силы, которые злорадствуют и откровенно «шакалят» на этой теме. Поверьте: китайцы справятся», — подчеркнул Мельников.

Мы не та страна, которая отворачивается в беде, обратил внимание парламентарий.

«Происходящее сегодня может временно сказаться на экономических показателях сотрудничества, но не на политической составляющей. А политическая быстро все скорректирует и восстановит», — уверен депутат.

В беседе с журналистом он также рассказал, когда, на его взгляд, россияне перестанут бояться посещать Китай или заказывать у страны ту или иную продукцию.

«Что касается опасений россиян, то какое-то время они еще будут оставаться, но не думаю, что долго. Наших закаленных туристов ни тайфуны, ни вулканы, ни красные флажки на пляжах не останавливают, какой уж там вирус. А если серьезно, когда он будет побежден, все постепенно вернется на свои места при соответствующем информационном сопровождении. Это и одна из будущих задач ОРКД», — заключил Мельников.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, приведенным государственным комитетом по вопросам здравоохранения КНР, число погибших от коронавируса достигло 1380 человек.

Полный текст интервью с Иваном Мельниковым читайте на сайте ФАН в ближайшее время.