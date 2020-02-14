Сафронов объяснил звездам, как не остаться без денег к выходу на пенсию

Москва, 14 февраля. Звезды теряют финансовую опору, как только становятся невостребованными у аудитории. Об этом в пятницу заявил известный российский художник Никас Сафронов.

По его словам, крайне важно создать себе финансовую подушку, которая поможет не остаться без денег при выходе на пенсию.

«Если у артистов нет своего бизнеса, то заработки у них на старости лет, как правило, очень маленькие. Артисты должны знать правила игры и откладывать на будущее», — пояснил Сафронов РИА Новости.

Еще одним способом обеспечить себе старость может быть какое-нибудь звание, которое предполагает доплату. К примеру, сам Сафронов получает ежемесячно по 45–50 тыс. рублей, поскольку является членом российской Академии художеств. Кроме того, отдельные доплаты идут за звание народного и заслуженного артиста. Все это позволяет художнику не задумываться о пенсии, а просто зарабатывать деньги.

Напомним, что ранее знаменитый российский певец Лев Лещенко озвучил размер своей пенсии. Оказалось, что музыкант получает 30 тыс. рублей, если не считать надбавок за звание заслуженного артиста и за награду «За заслуги перед Отечеством». Режиссер и сценарист Борис Грачевский на пенсии получает 27 тыс. рублей. Как утверждает руководитель киножурнала «Ералаш», если он перестанет работать, то государственные выплаты для него вырастут вдвое — он является лауреатом государственной премии. А пенсия актера Александра Панкратова-Черного составляет всего 14 тысяч 860 рублей.