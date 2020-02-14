Сериал о Началовой выйдет в годовщину ее смерти

Москва, 14 февраля. Сериал об умершей в 2019 году российской певице Юлии Началовой планируется к выходу в годовщину ее смерти. Об этом рассказала представитель артистки Анна Исаева. Подробности проекта не разглашаются. Исаева уточнила, что близкие певицы поддержали идею снять о ней сериал. Как пишет РИА Новости, фильм покажут на Первом канале 16 марта.

Ранее российский певец и композитор Дмитрий Маликов выпустил песню, записанную с коллегой Юлией Началовой. Композиция называется «Вместе веселее».

Кроме того, подруга исполнительницы Олеся Сазыкина раскрыла подробности личной жизни певицы. Она уточнила, что первый супруг Началовой, экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской изменял жене, хотя у них поначалу была «безумная любовь».

В январе 2020 года стало известно, что Началова незадолго до смерти спасла годовалого малыша, которому требовалась дорогостоящая операция по пересадке копии гена ASPA в головном мозге.

Как передавал RT, Началовой не стало в начале 2019 года — она скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Как позже рассказал отец певицы Виктор Началов, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце. Похороны исполнительницы прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певицей пришли ее родные, близкие, поклонники, а также коллеги по цеху.

Как писала газета «Известия», Исаева опубликовала в Instagram ранее неизвестное видео с артисткой. Исаева сообщила, что эти кадры были сделаны на дне рождении дочери Началовой Веры. На праздник были приглашены близкие друзья семьи.