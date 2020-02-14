Устроившая истерику в такси в Москве фитнес-тренер временно не работает

Москва, 14 февраля. Устроившая в такси истерику фитнес-тренер Яна Данькова временно не работает в фитнес-клубе в подмосковном Одинцово, где ранее трудилась в качестве инструктора по пилатесу, заявили в клубе.

В социальных сетях появилось видео, на котором девушка с заднего сидения машины в течение нескольких минут оскорбляет водителя, бьет его руками по плечу, требуя довезти ее до места назначения и убеждая, что ее там ждут люди.

Данькова в своем аккаунте в Instagram заявила, что водитель намеренно долго не трогался с места, а на просьбу ехать быстрее, ответил, что «только за отдельную плату». Как пишет «Газета.ру», во время поездки, по словам девушки, водитель ей хамил и грозился высадить прямо на трассе. Девушка утверждает, что снимать ее на камеру водитель стал, когда она уже была «в панике» и «чересчур вышла из себя», указали «Известия».

СМИ выяснили, что Данькова работает в фитнес-клубе «СССР» на Можайском шоссе тренером по пилатесу.

«Тренер Яна Данькова временно не работает», — приводит РИА Новости слова представителя фитнес-центра.

Будет ли в ближайшее время девушка работать в клубе, не уточнили.