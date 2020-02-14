Украина пошла по граблям дефолта-1998 в России

Несколько дней в стане украинофилов наблюдаются небывалое оживление и торжества, некогда точь-в-точь описанные Корнеем Чуковским:

Бараны, бараны

Стучат в барабаны!

Сычи-трубачи

Трубят!

Грачи с каланчи

Кричат!

Летучие мыши

На крыше

Платочками машут

И пляшут…

В общем, веселится и ликует весь народ! А что за повод для радости и праздника? В чем состоит «перемога»? Кто триумфатор?

«Перемог», собственно, оказалось даже три. А триумфаторов — двое. Это Минфин Украины и ее Национальный банк.

Во-первых, Украина за 2019 год, оказывается, сократила свой государственный долг: с 2,168 до 1,988 трлн гривен, причем внешний долг — вообще с 1,397 до 1,159 трлн гривен. Во-вторых, ее золотовалютные запасы выросли с 20,82 до 25,3 млрд долл. А в-третьих, 11 февраля Украина… взяла в долг еще 9,2 млрд гривен под 9,46–10% (в зависимости от срока) в гривнах и под 3,39% в долларах, что ниже прошлогодних кредитных ставок.

«Если так пойдет и дальше, то мы отдадим все долги, просто занимая постоянно под все более низкие проценты на все более длинные сроки…» — гордо утверждают «свидомиты».

«Отдадим долги, постоянно занимая…» — логика весьма характерная, по-своему блестящая и, можно сказать, неопровержимая. А то, что в валюте совокупный госдолг Украины за 2019 год подрос с 78,3 до 84,3 млрд долл., то есть на 7,7%, так это же не считается: в случае чего — можно еще гривен напечатать…

Но что вообще значат все эти цифры, и почему вокруг них поднято столько шума?

В общем, никакого бинома Ньютона тут нет. Высокодоходные украинские ценные бумаги последние три года были таким же «клондайком» и «золотым дном» для внешних инвесторов, какими были, скажем, российские ГКО в 1996–1998 годах. Пробивая те же самые риски, которые пока что Киевом тщательно скрываются и маскируются.

Схема этого «похода по граблям» проста: инвесторы покупают у Нацбанка Украины гривны за доллары, вкладывают эти гривны в облигации, размещаемые Минфином (пусть даже под 9% годовых), а по наступлении срока погашения получают сумму в гривнах с процентами. После чего они могут повторить цикл, а могут перевести гривны в те же доллары и зафиксировать очень солидную прибыль в валюте.

Главное условие здесь — «твердая» гривна (таким же «твердым» был и российский рубль накануне дефолта 1998 года, для чего тогда специально ввели «валютный коридор»), гарантирующая сверхприбыльность всей схемы. И, как говорят в Одессе, такой гривны у Украины сейчас есть.

Если посмотреть на среднегодовые курсы украинской валюты, то в 2016 году за доллар давали 26,1455 гривен, в 2017 году — 21,9344, в 2018 году — 23,14, а в 2019 году — 25,12. Благодаря этому реальная доходность по украинским «гривневым» облигациям 2016 года со сроком погашения в 2017 году достигала почти 30% в долларах.

Других легальных финансовых инструментов с аналогичной доходностью в мире пока не наблюдается. Тем более что центробанки снижают свои ставки, кредиты дешевеют, за счет чего можно устраивать такие аттракционы, как, например, чудесное воскрешение умершей было Tesla Илона Маска с капитализацией больше 100 млрд долл. буквально за неделю…

Все это с каждым годом привлекает на рынок украинского долга все больше «горячих» денег. Дело не просто прибыльное, а для находящихся «в доле» — еще и практически безрисковое. Сергей Мавроди Александру Данилюку и Якову Смолию с того света аплодирует стоя. Бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и нынешняя глава Минфина Оксана Маркарова — тоже явно «при делах».

Видимо, курс гривны попытаются удержать до того, пока не истечет срок погашения основной массы этих долговых бумаг, выпущенных и купленных в 2016–2017 годах — то есть до конца нынешнего—начала следующего года.

Кстати, именно на этот период многие ведущие финансовые эксперты мира предсказывают распад и крах «империи доллара»: «диссидентов», настаивающих на возможности иного, не катастрофического развития событий, тут почти не осталось. А под шумок и вся эта гривнево-долларовая афера должна сойти с рук — как «мелочевка», не стоящая внимания.

Тут очень важно, чтобы рыбы не сорвались с крючка раньше времени. Видимо, поэтому в украинском и, соответственно, в российском медиа-пространстве сейчас и устроены отмеченные выше пляски с бубнами вокруг надежности вложений в долги «незалежной».

Надо сказать, что немалую лепту в украинскую «перемогу» на долговых фронтах внес и российский «Газпром», оплативший не только штраф по решению Стокгольмского арбитража, но и транзит российского голубого золота в Европу за 2020 год — всего на сумму около 5 млрд долл. И уж не в Москве ли — конечные бенефициары украинской долговой пирамиды?