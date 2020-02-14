Депутат Вострецов: По башке нашим ливийским товарищам пора уже стучать

Вчера в Москве состоялся пикет в поддержку незаконно удерживаемых российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в неофициальной ливийской тюрьме Триполи «Митига». Депутат Государственной Думы РФ по избирательному округу 0212 Сергей Вострецов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что уже занимается продвижением дела своих соотечественников на правительственном уровне.

«Как депутат Госдумы я обратился в МИД на имя Лаврова, и думаю, что есть смысл подождать позиции со стороны министерства — возможно, им будет достаточно своих рычагов воздействия для решения ситуации, но, если возникнут какие-то проблемы, мы будем поднимать этот вопрос уже на парламентском уровне. Бардак, который там [в Ливии] происходит, еще раз показывает, что к сожалению, полноценной государственности, о которой говорят разные силы в Ливии, пока не существует, несмотря на все их дипломатические потуги в виде подписания разных документов с Германией», — говорит Сергей Вострецов.

По мнению депутата Госдумы, невыполнение сторонами-участниками ливийского конфликта своих международных обязательств должно повлечь за собой применение ответных мер, например, по линии ООН.

«То, что со стороны Думы можно было сделать, я сделал. Главное, что эта проблема вышла на новый уровень — ко мне обратился один из участников той командировки, который убежал оттуда живым, за помощью, и я думаю, что мы однозначно уже не дадим эту тему замолчать. Сколько месяцев это уже продолжается! Если бы этим вопросом на серьезном уровне занимались с самого начала, он был бы уже решен. Тут нужно бить во все колокола», — утверждает Вострецов.

Он акцентировал внимание на том, что такой единодушный порыв россиян вызволить и защитить своих соотечественников демонстрирует консолидацию российского общества, однако подобных случаев быть не должно — где бы гражданин России ни работал, он должен чувствовать себя защищенным и понимать, что государству на него не наплевать.

«Америка бы уже бомбила эту Ливию! Я не говорю, что это нужно делать, но то, что по башке товарищам нашим ливийским пора уже стучать, чтобы они выполняли то, что положено международным правом — это факт, и призывать их к ответу уже в более жесткой форме. А для этого должна быть наша гражданская позиция. Когда мы будем друг о друге заботиться, тогда и государство более четко будет работать — как машина, как инструмент», — заверил депутат Госдумы.

В заключение Вострецов добавил, что для привлечения внимания и демонстрации гражданской позиции по поводу случившегося одиночных пикетов достаточно, однако если люди не будут услышаны, они готовы выйти на митинги по всей стране.