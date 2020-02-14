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Депутат Вострецов: По башке нашим ливийским товарищам пора уже стучать

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По мнению депутата Госдумы РФ, «по башке нашим ливийским товарищам пора уже стучать»

Вчера в Москве состоялся пикет в поддержку незаконно удерживаемых российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в неофициальной ливийской тюрьме Триполи «Митига». Депутат Государственной Думы РФ по избирательному округу 0212 Сергей Вострецов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что уже занимается продвижением дела своих соотечественников на правительственном уровне.

«Как депутат Госдумы я обратился в МИД на имя Лаврова, и думаю, что есть смысл подождать позиции со стороны министерства — возможно, им будет достаточно своих рычагов воздействия для решения ситуации, но, если возникнут какие-то проблемы, мы будем поднимать этот вопрос уже на парламентском уровне. Бардак, который там [в Ливии] происходит, еще раз показывает, что к сожалению, полноценной государственности, о которой говорят разные силы в Ливии, пока не существует, несмотря на все их дипломатические потуги в виде подписания разных документов с Германией», — говорит Сергей Вострецов.

По мнению депутата Госдумы, невыполнение сторонами-участниками ливийского конфликта своих международных обязательств должно повлечь за собой применение ответных мер, например, по линии ООН.

По мнению депутата Госдумы РФ, «по башке нашим ливийским товарищам пора уже стучать»

«То, что со стороны Думы можно было сделать, я сделал. Главное, что эта проблема вышла на новый уровень — ко мне обратился один из участников той командировки, который убежал оттуда живым, за помощью, и я думаю, что мы однозначно уже не дадим эту тему замолчать. Сколько месяцев это уже продолжается! Если бы этим вопросом на серьезном уровне занимались с самого начала, он был бы уже решен. Тут нужно бить во все колокола», — утверждает Вострецов.

Он акцентировал внимание на том, что такой единодушный порыв россиян вызволить и защитить своих соотечественников демонстрирует консолидацию российского общества, однако подобных случаев быть не должно — где бы гражданин России ни работал, он должен чувствовать себя защищенным и понимать, что государству на него не наплевать.

«Америка бы уже бомбила эту Ливию! Я не говорю, что это нужно делать, но то, что по башке товарищам нашим ливийским пора уже стучать, чтобы они выполняли то, что положено международным правом — это факт, и призывать их к ответу уже в более жесткой форме. А для этого должна быть наша гражданская позиция. Когда мы будем друг о друге заботиться, тогда и государство более четко будет работать — как машина, как инструмент», — заверил депутат Госдумы.

По мнению депутата Госдумы РФ, «по башке нашим ливийским товарищам пора уже стучать»

В заключение Вострецов добавил, что для привлечения внимания и демонстрации гражданской позиции по поводу случившегося одиночных пикетов достаточно, однако если люди не будут услышаны, они готовы выйти на митинги по всей стране.

«Для нас каждый работник, каждый человек — это огромная ценность. Если мы не уважаем конкретного работника и конкретную личность, то мы и общество не уважаем. А у нас другая позиция — в объединении. Мы готовы выйти по всей стране в защиту наших ребят, если это потребуется», — сказал он.

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