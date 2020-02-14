«Зенит» опроверг переход Кокорина в «Сочи» на правах аренды

Санкт-Петербург, 14 февраля. Петербургский футбольный клуб «Зенит» внезапно опроверг информацию о переходе нападающего Александра Кокорина в ФК «Сочи» на правах аренды.

«Зенит не подтверждает аренду Кокорина. Такого решения нет», —цитирует «Чемпионат.com» заявление пресс-службы сине-бело-голубых.

При этом накануне президент клуба «Сочи» Борис Ротенберг после встречи с Кокориным заявил, что они достигли договоренности о переходе футболиста в «Сочи».

«Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», — уточнил Ротенберг.

Изначально о трансфере Кокорина 21 января объявил тренер «Сочи». Кокорин тогда заявил, что узнал об этом из новостей. Агент спортсмена заверил журналистов, что форвард продолжит защищать цвета «Зенита», к тому же и контракт с питерским клубом у Кокорина заключен до конца сезона. Наставник питерцев Сергей Семак тогда заявил, что также не знал о готовящемся переходе и не готов отпускать Кокорина в «Сочи». После этих заявлений Кокорин появился на поле с капитанской повязкой в товарищеском матче, который «Зенит» проводил на сборах. Из-за отказа переходить в «Сочи» Кокорина в итоге перевели в дубль «Зенита».

«Сочи» на сегодняшний день занимает последнее месте в турнирной таблице РПЛ. В активе клубы 15 очков.