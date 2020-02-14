Россия направила в ЦАР 12 миротворцев в составе миссии ООН

Москва, 14 февраля. Россия направила в Центральноафриканскую Республику 12 миротворцев в составе миссии ООН. Об этом сообщил глава департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

По его словам, группа российских специалистов была направлена в ЦАР в составе миротворческой миссии ООН для поддержания мира и стабильности в республике. Он также добавил, что первоначально российская сторона планировала направить в ЦАР 30 миротворцев.

«После консультаций с секретариатом ООН по поводу имеющихся вакансий в рамках миссии к настоящему времени направлены 12 миротворцев. Среди них, кстати, есть две женщины», — сказал Кемарский.

Дипломат отметил, что в рамках миссии ООН периодически высвобождаются определенные вакансии, поэтому оставшиеся 18 российских специалистов могут быть направлены в ЦАР позднее.

Напомним, что на протяжении многих лет в ЦАР продолжалась гражданская война. По данным ООН, к началу 2018 года более 70% территории республики находилось под контролем различных группировок.

Благодаря поддержке России в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в ЦАР.

6 февраля 2019 года при содействии РФ власти Центральноафриканской Республики подписали мирное соглашение с 14 вооруженными группировками, действующими на территории государства.