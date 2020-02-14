Депутат Мельников рассказал, как продвигается работа по оценке ущерба Крыму от Украины

Москва, 14 февраля. Информация об ущербе Крыму от Украины разрозненная, и спешить с подведением итогов работы по подсчету не стоит. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил глава соответствующей рабочей группы Госдумы Иван Мельников.

«Они (результаты. — Прим. ФАН) будут подведены, как только мы будем довольны тем, что собираемся сказать. Информации очень много. Она очень разрозненная. Немало ее фрагментов недоступны, так как архивы находятся на территории нынешней Украины», — рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента, отвечая на вопрос о сроках завершения подсчетов.

По его словам, имеющиеся материалы постепенно обобщаются.

«Но спешить с этим ответственным делом у нас нет никакой необходимости. Не исключаю, что в ближайшее время рабочая группа организует в стенах Государственной думы выступления ученых, которые по нашему заданию тоже занимались этой работой», — заключил парламентарий.

Напомним, рабочая группа по изучению вопроса взыскания компенсации с Украины за экономические потери Крыма, понесенные во время пребывания полуострова в ее составе, была создана в Госдуме в марте прошлого года. Впервые идею о проведении такого анализа озвучил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе участия в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Республика Крым и Севастополь вернулись в состав России в результате общекрымского референдума в марте 2014 году. Жители полуострова решительно выступили за воссоединение с РФ после антиконституционного переворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.