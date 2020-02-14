Масленников раскрыл ущерб американского бизнеса от санкций США против РФ

Американские финансовые санкции в отношении других государств могут потерять свою эффективность. Советник института современного развития Никита Масленников уверен, что Москва уже адаптировалась к санкциям Вашингтона, а их сохранение наносит существенный ущерб американским компаниями.

Согласно заявлению и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвида Хогланда, финансовые ограничительные меры работают из-за того, что в более 90% всех транзакций используется американская финансовая система. Таким образом, мировые финансовые операции «привязаны тесно к мощи и влиянию американского доллара».

«Мы используем это для наказания за все: от хакерства до использования оружия массового поражения. И нашим оппонентам это действительно не нравится», — отметил американский чиновник.

Однако со временем возникает опасность того, что этот инструмент «может быть не таким действенным, как ранее, через пять или 20 лет». Хогланд объяснил, что многие государства делают попытки выйти из сферы влияния доллара. В качестве примера он приводит следующие данные: в 2014 году только 2% торговли между Россией и Китаем производилось в юанях, в 2017 году — уже 9%, также рост зафиксирован в рублях, — с 9% до 15%.

«Россия попыталась заместить SWIFT и не потерпела неудачу в этом. Это тренды, которых мы должны остерегаться», — пояснил он.

Экономист Никита Масленников замечает, что Россия действительно приспособилась к краткосрочным негативным последствиям от американских санкций.

«Это не означает отсутствие их негативного влияния в долгосрочном плане. Здесь нужно различать разные треки. В то же время это оружие довольно острое. Чем дольше длятся санкции, тем больше проблем возникает у самих американских компаний. Мы видим, что многие в Европе ставят вопрос о необходимости найти какое-то решение. При этом американцы используют все возможности для расширения торгово-экономических отношений с Российской Федерацией. Санкции — это одно, а торговый оборот между странами хоть немного, но растет ежегодно. В прошлом году он вырос более чем на 12 процентов. Количество проектов на основе прямых инвестиций, открытых американскими компаниями в 2018 году, вдвое больше, чем у китайских. Американцы активно пытаются выходить на Дальний Восток», — рассказал Масленников в интервью Федеральному агентству новостей.

Тем не менее политики «со своими заморочками» мешают налаживанию нормального бизнес-диалога между Россией и США, утверждает собеседник ФАН. При этом представители американского бизнеса не давят на администрацию Трампа по этому поводу. Однако в одном из госорганов США не уверены в правильности антироссийского курса Белого дома.

«В частности, министерство финансов США более гибкое, чем обе палаты американского Конгресса. Еще в начале 2018 года была сформулирована позиция Минфина о том, что нецелесообразно распространять антироссийские санкции на операции американских компаний с российским государственным долгом. Это работает, несмотря на бесконечные попытки сенаторов поднять большой шум. Иначе происходит нанесение ущерба участникам американского финансового рынка», — подчеркнул эксперт.

На эффективность финансовых санкций США также влияют изменения в мировой экономике, которая сейчас перестраивается, размышляет Масленников.

«Вся глобальная экономика приходит в новую модель. Переход этот длительный, — займет 10–15 лет. Одно из главных направлений, — большая полицентричность и многополярность мировой валютной системы. К тому же американские экономисты говорили о том, что нужно как-то снизить роль доллара, очень большие издержки они от этого несут. С точки зрения экономики было бы гораздо полезнее, если бы имелись достаточно прочные и сильные конкуренты», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее США ввели санкции против трех российских организаций. В официальном заявлении Госдепа говорится, что эти компании якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.