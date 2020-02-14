Глава Федерации бокса РФ шокирован кокаином в анализах Кушиташвили

Москва, 14 февраля. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев признался, что шокирован информацией о кокаине в организме чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.

В пятницу стало известно, что в анализах Кушиташвили обнаружили кокаин. Его обвиняют в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца.

«Для нас это не то что неожиданность, это шок. Сейчас мы во всем досконально разбираемся и после обеда сообщим о своем решении», — заявил Кремлев.

Сотрудники Росгвардии 2 февраля задержали боксеров Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна по подозрению в хранении наркотиков. Во время задержания двукратный чемпион России по боксу нанес удар одному из росгвардейцев. У спортсмена обнаружили кокаин массой 0,61 грамма. Его арестовали до 1 апреля.