Пользователи Instagram назвали признаком беременности проблемы Бузовой с памятью

Москва, 14 февраля. Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала новую концертную программу. На своей странице в Instagram звезда призналась, что ей довольно трудно запомнить танцевальные движения. Некоторые подписчики заподозрили, что жалующаяся на проблемы с памятью Бузова беременна.

«Я не понимаю, как танцоры все так быстро запоминают. Так же, как и мой хореограф не понимает, как я знаю слова всех своих песен. А мне надо и петь, и танцевать», — поделилась исполнительница хита «Мало половин».

Поклонники Бузовой поддержали ее в комментария и рассказали, что с нетерпением ждут возможности увидеть новое шоу. Однако нашлись и подписчики, оставившие несколько нелестных отзывов под постом певицы.

«До тебя, Бузова, вечно все трудно доходит», — написал один из фолловеров артистки.

«Ну, движения у тебя так себе. Бревно и то лучше танцует», — прокомментировал другой пользователь Instagram.

Кроме того, некоторые подписчики обвинили Ольгу Бузову в использовании фонограммы на выступлениях и призвали ее «выучить хоть танец», раз она «не умеет петь».

Были среди фолловеров артистки и те, кто считает проблему с памятью еще одним признаком беременности. Слухи об интересном положении Бузовой появились, поскольку звезда часто жаловалась на повышенный аппетит и сонливость. Кроме того, ведущая «Дома-2» публиковала в Instagram Stories видео, на которых новый возлюбленный звезды, блогер Давид Манукян гладит ей живот. Сама Бузова хранит молчание по поводу слухов о своей беременности.