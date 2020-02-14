Мельников объяснил, почему КПРФ воздержалась от голосования за Мишустина

Москва, 14 февраля. У КПРФ не было оснований полагать, что происходит смена социально-экономического курса, поэтому было принято решение воздержаться при голосовании за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

«На повестке дня для КПРФ стоял вопрос: будет изменен социально-экономический курс или нет. А у нас не было оснований предполагать, что происходит смена этого курса. Скажу больше, определенная часть наших сторонников требовала, чтобы мы голосовали против», — сказал Мельников.

По его словам, многие хорошо понимают, что даже внутри нынешнего курса в стране есть резервы для ощутимого уменьшения социального расслоения, для внедрения элементов из советской, китайской, норвежской моделей. «Но эти резервы так и остаются резервами».

Отвечая на вопросы ФАН, заместитель председателя нижней палаты парламента также указал, что говорить о первых результатах работы нового правительства можно будет только ближе к осени.

«Что касается отношения к фигуре, то вопрос не в «фигуре». Он человек со знаниями, с опытом, успехами на прежней работе, динамичный, ответственный, дисциплинированный. Но не эти его качества стояли на повестке дня», — уточнил Мельников.

По мнению собеседника агентства, можно ожидать, что работа Госдумы с новым составом правительства будет более продуктивной и задержек с внесением законопроектов по поручению президента не возникнет.

«Судя по тому, как организована работа нового Кабинета министров РФ, как проходят заседания, в какой тональности ставятся задачи, есть все основания для оптимизма в этом вопросе», — заключил парламентарий.

Напомним, 16 января нижняя палата парламента дала согласие президенту России Владимиру Путину на назначение Михаила Мишустина председателем правительства. Депутаты от КПРФ приняли решение воздержаться при голосовании.

Полный текст интервью с Иваном Мельниковым читайте на сайте ФАН в ближайшее время.