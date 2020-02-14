Федоров обвинил либеральную тусовку в нежелании поддержать похищенных террористами россиян

Депутат Евгений Федоров уверен, что либеральные СМИ игнорируют задержание Шугалея и Суэйфана так как русские социологи не работают на США.

С 13 февраля в России проводится бессрочный пикет в поддержку похищенных в Ливии в мае прошлого года российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Ранее в их поддержку активно выступили депутаты Госдумы, сенаторы, а также крупные СМИ и неравнодушная общественность. Высказались по этому поводу и в МИД РФ. По словам дипломатов, российское внешнеполитическое ведомство постоянно требует от так называемого Правительства Национального Согласия (ПНС) немедленного освобождения россиян.

Другими словами, за оказавшихся в заточении террористов граждан России вступились все, кроме либеральных СМИ. Хотя в самом начале несколько антироссийских изданий пытались, что называется, поймать хайп, продвигая версию о том, что Шугалей и Суэйфан якобы пытались вмешаться в выборы в Ливии, но эта версия не подтвердилась, и больше новости о похищении россиян на сайтах РБК, «Дождя», «Ленты», «Новой газеты», «Эха Москвы» и других не появлялись.

Комментируя отсутствие интереса либеральных СМИ к проблеме незаконного задержания россиян, депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что пятая колонна делит граждан России по принципу свой/чужой.

«Это даже не либеральные СМИ и не либералы, а настоящая пятая колонна. То есть это люди, сориентированные на иностранные государства и на однополярный мир. Иногда они себя называют гражданами мира, поскольку американское государство распространяется по всему миру, как однополярная империя. Поэтому они здесь делят людей не по принципу журналист/не журналист, попавший в сложную ситуацию/не попавший в сложную ситуацию, а по принципу свой/чужой. Если ты свой для Америки, то тебе будет всяческое внимание, но если ты чужой для Вашингтона, а тем более противник, то тебя как минимум не будут замечать. Если, с точки зрения США, ты к ним не относишься, то ты им и не нужен, соответственно, эту линию они отслеживают. И это касается всего — и пикеты такие не замечают», — отметил парламентарий.

К тому же, по словам Федорова, либеральные издания занимаются другой, более важной, по их мнению, работой по «раскачиванию лодки в России».

«Ну вот пример: сейчас у нас идет конституционная реформа, и вот о том, что там два или три пикета провели против — это они [либеральные СМИ] освещают, а тот факт, что ежедневно в Москве по 200–300 пикетов в день в поддержку реформы — это им освещать просто запрещено. А запрещено потому, что это не идет в русле пропаганды Запада. Так что вот это главный критерий, определяющий их политику. То есть тут важны не права человека, а поддержка институции США по всему миру и ориентация на Запад. А права человека — это лишь повод, который можно в любой момент, когда это выгодно, отбросить. По большому счету Россия и русские люди для них отдельно, а грантоеды и либералы отдельно. Их критерий оценки — «есть польза для США или нет». У них нет критерия оценки «нарушены права человека или нет». Да и тема для них не хайповая», — заключил депутат.

Напомним, бессрочный пикет у посольства Ливии в Москве в поддержку незаконно задержанных социологов начался 13 февраля. В нем приняли участие глава ФЗНЦ Александр Малькевич, социолог Александр Прокофьев, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов и редактор МИА «Россия Сегодня» арабского выпуска Аль-Мас Шамиль Фатех Али.

Шугалей и Суэйфана были задержаны в Триполи за то, что проводили социологические исследования. Девять месяцев их держат в абсолютно нечеловеческих условиях в тюрьме «Митига», которая принадлежит бандитской группировке RADA. Ее участники занимаются бизнесом, связанным с похищением людей и получением за них выкупа. При этом формально RADA входит в МВД так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. С момента захвата им до сих пор не предъявили никаких обвинений, а адвокат смог попасть к ним всего один раз и не видел какого-либо обвинительного акта или юридического дела.