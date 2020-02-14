Италия следует тенденции стран ЕС по продвижению мирной инициативы России по Ливии

Италия и Ливия имеют давнюю историческую связь, поэтому Рим просто обязан оказать помощь ливийскому народу в преодолении затяжного кризиса и нестабильности для дальнейшего процветания и единства этой североафриканской страны. Об этом глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо написал на своей странице в Facebook в преддверии встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Бенгази, куда накануне прибыл дипломат.

По словам Ди Майо, Италия поддерживает Хафтара касательно недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии и выступает исключительно за мирное политическое урегулирование ливийского кризиса. Также итальянский министр добавил, что Рим и дальше будет прилагать все необходимые усилия для поиска компромисса противоборствующими сторонами конфликта, придерживаясь положений, принятых по итогам международной конференции в Берлине 19 января.

Кроме того, глава итальянского внешнеполитического ведомства сообщил о том, что в воскресенье он примет участие в международной Мюнхенской конференции по безопасности, где сможет обсудить со своими коллегами из других стран вопросы урегулирования в Ливии.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов констатировал, что все больше стран признают необходимость политического мирного урегулирования в Ливии, в соответствии с инициативами, предложенными Россией еще на переговорах в Москве 13 января.

«Безусловно, среди многих государств Европейского союза складывается тенденция, направленная на поддержку исключительно мирных политических инициатив по урегулированию ливийского кризиса. Это уже является необходимостью для большинства стран, так как ситуация в Ливии не только досаждает Европе потоками беженцев, но еще и не позволяет использовать богатейшие нефтяные ресурсы Ливии в мировых интересах. Конечно же, многие хотят как-то разрешить ситуацию в Ливии и стабилизировать ее. Проблема в том, что некоторые рассчитывают обеспечить себе некие эксклюзивные права на участие в урегулировании ливийского кризиса. На сегодняшний день только инициативы, которые прозвучали со стороны России, уже во всем мире признаны как неагрессивные и действенные, способные принести мир и спокойствие в Ливию. Опыт действий России, которые наша страна проводила много лет в разных местах, не только в Сирии, дает определенные преимущества», — объяснил собеседник агентства.

Также эксперт напомнил, что многие государства Евросоюза уже прекрасно осознают безальтернативность мирных процессов по урегулированию ливийского кризиса, которые будут намного более эффективными без иностранного вмешательства во внутренние дела североафриканской страны. Он добавил, что на стартовавшей в Германии международной Мюнхенской конференции по безопасности, где помимо прочего будут обсуждаться вопросы мира в Ливии, европейские представители в очередной раз подтвердят свои прежние позиции, озвученные по итогам саммита в Берлине.

«У европейских стран есть четкое понимание, что если не подпитывать гражданскую войну в Ливии извне оружием, военным снаряжением и боевой техникой, то она, естественно, будет утихать. Мне представляется, что на Мюнхенской конференции по безопасности будут подтверждены позиции государств ЕС, которые свою идею миротворчества в Северной Африке уже сформулировали заранее. Нет никаких оснований менять позицию», — заключил Соколов.

Напомним, несмотря на взятые Турцией обязательства о недопустимости любого иностранного военного вмешательства в Ливию и соблюдения оружейного эмбарго ООН, Анкара продолжает оказывать поддержку вооруженным бандформированиям так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Редакция ФАН ранее в специальном материале раскрыла нелегальные маршруты турецкой военной помощи оккупационному режиму Файеза Сарраджа.