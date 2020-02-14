Защитники обвиняемого в хулиганстве Мифтахова игнорируют радикальность его идей

Москва, 14 февраля. Признанный в РФ иноагентом «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) присоединился к группе защитников аспиранта МГУ Азата Мифтахова, более известного своей деятельностью в анархистской группировке «Народная самооборона».

Напомним, что сейчас активист находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве в составе группы. По версии правоохранителей, Мифтахов бросил дымовую шашку в офис партии «Единая Россия», передает «Политика сегодня».

В защиту дебошира регулярно высказываются представители либеральных организаций, так или иначе связанных с Западом. Так, директор ФБК Леонид Волков выложил в Twitter заявление Американского математического общества в поддержку члена сомнительной организации.

«Мы настоятельно призываем к тому, чтобы г-ну Мифтахову было предоставлено справедливое и прозрачное судебное разбирательство и чтобы он получал гуманное обращение во время содержания под стражей», — говорится в заявлении.

Ранее склонный к агрессии и насилию Мифтахов был поддержан «Мемориалом», который также признан в России иностранным агентом.

Однако все либеральные защитники экстремиста умалчивают о том, что его группировка разделяет радикальные идеи. В частности, «Народная самооборона» призывает к свержению конституционного строя и распространяет инструкции, как противодействовать правоохранителям на незаконных уличных акциях.

Еще в 2017 году Мифтахов был замечен полицейскими за хулиганским поведением. Со своим товарищем анархист разбил видеокамеру, тогда он отделался штрафом в 45 тысяч рублей.

Более того, силовики связывают «Народную самооборону» с терактом, произошедшим осенью 2018 года в здании ФСБ в Архангельске.

Ранее, 4 февраля, Мосгорсуд продлил содержание под стражей Мифтахова до апреля.