Росстат назвал регионы, гда проживает больше всего мужчин

Москва, 14 февраля. Наибольший процент мужчин проживает в Чукотском автономном округе, выяснили эксперты Росстата.

По данным статистики, в регионе в общей численности населения на 1 января 2019 года начитывалось порядка 50,8% мужчин. Чуть меньше мужчин оказалось в Камчатском крае (50,0%). Также среди регионов-лидеров есть Ямало-Ненецкий автономный округ (49,6%). Далее следуют Чеченская Республика (49,3%), Ненецкий автономный округ (48,7%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (48,7%).

Ярославская область возглавила рейтинг регионов РФ с наибольшим процентным соотношением представительниц прекрасного пола. далее следуют Орловская (54,9%) и Новгородская (54,9%) области, Ивановская (54,8%) и Владимирская (54,7%). Об этом пишет «Ридус».

Россияне в 2019 году официально оформляли свои отношения чаще и реже разводились. Как свидетельствует статистика, представленная медиаофисом Всероссийской переписи населения, последние «данные Росстата по числу браков и разводов в 2019 году оказались неожиданно оптимистичными». Статистика говорит о том, что в прошлом году в РФ было заключено почти 917 тысяч браков, а это на 24 тысячи больше, чем показатель двухлетней давности.