Брухунова получила доступ ко всему состоянию Петросяна

Москва, 14 февраля. Молодая жена российского комедианта Евгения Петросяна Татьяна Брухунова получила доступ к счетам своего мужа и теперь может распоряжаться его состоянием.

Отметим, что бывшая жена Петросяна Елена Степаненко такой привилегии не имела, хотя прожила с ним в браке 30 лет. Молодая супруга, если верить фотоотчетам в Instagram, живет на широкую ногу. Девушка регулярно меняет наряды, посещает дорогие рестораны, курорты и брендовые магазины.

Состояние Петросяна, судя по всему, позволяет поддерживать такой образ жизни. Как сообщает KP.ru, только на одном из возможных счетов комика хранится 2 млрд рублей. Друзья автора программы «Смехопанорама» утверждают, что Брухунова хочет родить своему мужу ребенка, который станет новым наследником (у Петросяна уже есть взрослая дочь от первого брака). Это косвенно подтверждает интернет-активность девушки. Ее Instagram-аккаунт подписан на множество групп, посвященных воспитанию детей и детской одежде.

Напомним, что 9 декабря 74-летний Петросян и 30-летняя Брухунова официально оформили свои отношения. Этому предшествовал громкий развод с предыдущей женой Петросяна Еленой Степаненко, которая пыталась отсудить у бывшего супруга часть имущества.

Некоторые СМИ сообщали, что семья распалась из-за Брухуновой, которая стала новой возлюбленной юмориста. Сам он эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Отвечая на вопросы журналистов, ранее не комментировавший бракоразводный процесс Петросян заявил, что ему не за что оправдываться и уточнил, что проблемы в семье начались давно. По его словам, на момент расставания пара уже фактически жила раздельно.