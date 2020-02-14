ВСУ обстреляли жилые дома, школу и шахту в Донецке

Донецк, 14 февраля. Подразделения вооруженных сил Украины обстреляли школу и шахту на окраине Донецка. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, военнослужащие 28-й механизированной бригады ВСУ нанесли минометный удар по окраинам Донецка. Несколько мин упали на территории действующей школы. Кроме того, в результате обстрела был поврежден вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев, а также несколько многоквартирных домов. Под ударом ВСУ также оказались жилые дома и линии электропередачи в населенном пункте Старомихайловка.

В ведомстве отметили, что информация об очередных нарушениях перемирия подразделениями ВСУ будет передана представителям международных правозащитных организаций, а также в Генпрокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу, которое ранее было возбуждено в отношении командира 28-й бригады Вооруженных сил Украины.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.