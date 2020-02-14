Онищенко поддержал отмену утвержденных им СанПиНов

Пересмотр и отмена санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норм необходимы России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал утвердивший и подписавший большинство из готовящихся к упразднению документов депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Многие из принятых во время работы Онищенко главным санитарным врачом РФ СанПиНы и гигиенические правила перестанут действовать в ночь на 1 января 2021 года в связи с актуализацией нормативных актов Роспотребнадзором.

Не стоит беспокоиться

«Сказать, что все будет отменено, конечно, не получится, хотя подавалось это все именно таким образом. Бизнес тоже понимает, что он не сможет без нормативов ни работать, ни защитить себя. Сегодня работает целая комиссия по этому вопросу — в ней состоят в том числе и работники бизнеса», — рассказал Онищенко корреспонденту ФАН.

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» и ослабления давления на бизнес Роспотребнадзор планирует отменить 58 документов, регулирующих вопросы эпидемиологии, и 366 гигиенических правил и норм.

«В результате большой работы, проводимой учеными РАН и практиками Роспотребнадзора, экспертами и представителями общественных объединений, вместо 424 нормативно-правовых актов, действующих сегодня, с 1 января 2021 года начнут действовать 10 нормативно-правовых актов. А также дополняющие их методические рекомендации и специально разработанные иллюстрированные пособия, наглядно разъясняющие требования и риски, связанные с их неисполнением», — сообщила ранее пресс-служба ведомства.

При этом бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека убежден, что поводов для беспокойства нет.

«Даже если бы не было этой «регуляторной гильотины», все санитарные нормативы должны пересматриваться каждые 10 лет: поправляться, объединяться, должны создаваться новые и так далее, — пояснил Онищенко. — Это перманентный процесс. Это есть в законе — пересмотр, переутверждение норм: время меняется, появляются новые технологии».

Собеседник ФАН предостерег общественность от чрезмерного беспокойства по поводу происходящего процесса. Онищенко заверил, что ситуация, когда санитарно-эпидемиологические нормы и правила просто перестанут действовать, «избавив» городские службы и частные организации от необходимости следить за состоянием окружающей среды, воды в трубах или качеством выпускаемой продукции, в принципе невозможна.

«Никто не останется без нормативной базы. У нас есть и международное нормирование, и институт ВОЗ, и МОТ (Международная организация труда. — Прим. ФАН), и ЮНЕСКО, и так далее. Аффектация, выведение в политическую плоскость этой большой, трудной, но очень интересной работы имеет отрицательные стороны», — заявил Онищенко.

Бизнес рисков не видит

Производители тоже ожидаемо приветствуют уменьшение количества регулирующих их деятельность нормативных актов. Отменяемые СанПиНы и гигиенические правила, в частности, призывают не допускать попадания в пищевые продукты возбудителей паразитарных болезней, ограничивают допустимые нормы содержания вредных веществ и предписывают минимизировать воздействие канцерогенных, то есть провоцирующих возникновение рака, факторов на человека.

«Безусловно, мы здесь не видим никаких рисков. Здесь, скорее, устранение административной нагрузки на бизнес, актуализируются текущие нормы, устраняются старые, — рассказала в интервью ФАН директор департамента по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит. — Производители избавляются от ситуации, когда они не могут выполнить требования, потому что те противоречат другим требованиям».

Национальный союз производителей молока участвует сразу в двух рабочих группах по оптимизации нормативных актов — по линии Роспотребнадзора и Россельхознадзора. На долю участников общественной организации приходится порядка 70% всего производства молока и молочной продукции в России.

«Это работа необходима. Отменяются те акты, регулирование по которым уже заложено в других документах, например уже подразумевается нормами технических регламентов. Исключаются устаревшие положения, которые были приняты 20–30 лет назад и уже не имеют актуальности, потому что такие материалы уже не применяются или, например, препараты не используются», — пояснила Мария Жебит.

Представитель «Союзмолока» подчеркнула, что фундаментальные законы в любом случае не будут упразднены.

«Здесь речь идет об устранении административных барьеров, которые мешают развитию бизнеса, без создания опасности для населения», — резюмировала собеседница ФАН.

Роспотребнадзор, по информации пресс-службы, занимается этой работой уже ровно год. При ведомстве действует специальная рабочая группа, в которую входят ученые РАН, общественники, представители бизнеса и других объединений.

Роспотребнадзор молчит

Подлежащие отмене нормативные акты регулируют в том числе такие чувствительные сферы общественной жизни, как состояние окружающей среды, требования к производству продуктов и одежды, а также правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций и ядерных реакторов.

Однако несмотря на то, что точное количество отменяемых и утверждаемых вместо них документов уже известно, Роспотребнадзор неохотно поясняет, какие именно нормы продолжат действовать и в будущем году. В ведомстве не смогли предоставить оперативный комментарий по запросу ФАН.

В частности, остались без ответа вопросы о том, сохранятся ли в новых документах ограничение количества детей в группах детских садов и требование приносить справку о выздоровлении после отсутствия ребенка по болезни, а также меры по предупреждению загрязнения воды в системах горячего водоснабжения высоко контагиозными инфекциями и требование максимальной защиты населения от канцерогенных факторов.

Актуализацией нормативных актов сейчас занимаются 33 ведомства, включая Ростехнадзор, Росздравнадзор, МЧС, Минтруд, Минфин, МВД и ФАС. В июле прошлого года их перечень утвердило правительство РФ. Актуализация нормативных актов по всем обозначенным отраслям должна завершиться к 2021 году.