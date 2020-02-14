Путин назначил трех новых помощников Медведева в Совбезе РФ

Москва, 14 февраля. Президент РФ Владимир Путин назначил трех новых помощников зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Новыми помощниками заместителя председателя Совбеза стали Олег Осипов, Михаил Тринога и Сергей Соболев. Когда Дмитрий Медведев был премьер-министром, Осипов занимал должность его пресс-секретаря, а также являлся заместителем главы аппарата правительства. Тринога занимал пост руководителя секретариата председателя кабмина, а Соболев был руководителем протокола Медведева.

Напомним, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе российского правительства в отставку 15 января, после обращения Путина с посланием к Федеральному собранию. На следующий день глава государства подписал указ о создании должности заместителя председателя Совбеза РФ, назначив на этот пост бывшего главу кабмина. Новым премьер-министром стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 14 февраля Путин проведет совещание с членами Совета безопасности. Основная задача Совбеза — формировать и координировать государственную политику в сфере национальной безопасности.