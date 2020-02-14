Киев заявил о «тектоническом сдвиге» в отношениях с НАТО

Киев, 14 февраля. Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил о «тектоническом сдвиге» в отношениях Киева с НАТО.

Кулеба считает вступление Украины в Североатлантический альянс вопросом времени, которое «обязательно наступит». Он похвастался, что украинское государство представляет интерес для военного блока, более того, по его мнению, НАТО «может учиться у украинцев, как защищать свои страны».

«Я регулярно общаюсь с представителями Североатлантического альянса. И слышу много слов благодарности за возможность учиться у Вооруженных сил Украины. Не просто приезжать делиться опытом, а учиться у вас, как нужно защищать свою страну, — утверждает Кулеба. — Это тектонический сдвиг в наших отношениях с НАТО. Мы больше не просители, которые просят о помощи. Мы имеем опыт».

Вице-премьер, выступая перед курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, также рассказал об амбициозной цели украинского правительства. По его словам, власти хотят за пять лет достичь критериев членства в НАТО.

Украина уже не первый год стремится вступить в ряды НАТО. После 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, новое руководство отказалось от внеблокового статуса государства. Более того, через два года оно назвало вступление в альянс главной целью внешней политики. Ряд экспертов считает, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.