Люди, которые находились или находятся на руководящих постах на Украине, пребывают на крючке Соединенных Штатов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

США «бросили» Украину

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Соединенные Штаты в 2014 году обманули Киев.

Как отметил Турчинов, в рамках Будапештского меморандума Украина обменяла свой ядерный арсенал на бумагу, которая, как выяснилось позднее, ничего не стоит. Причина в том, что Соединенные Штаты считают этот меморандум исключительно политической декларацией, которая не накладывает никаких обязательств.

Александр Турчинов обратил внимание, что когда Украина крайне нуждалась в военной помощи и обратилась к Соединенными Штатам, то Вашингтон лишь пообещал поддержку на дипломатическим уровне и заверил Киев в «любви». США в 2014 году просто «бросили» Украину, уверен он.

Сотрудничество между государствами, по мнению Турчинова, началось лишь после избрания американского лидера Дональда Трампа, при котором Киев получил противотанковые ракеты.

«Эти люди на крючке»

Как отметил депутат Дмитрий Новиков, комментируя нежелание Соединенных Штатов оказать военную помощь Киеву в 2014 году, претензии Александра Турчинова весьма странные. Если Украина претендует на независимость, то «такого рода разговор выглядит крайне своеобразным».

«Если это говорит человек, который претендует на то, чтобы включить Украину дополнительным штатом в состав Соединенных Штатов, то это одна ситуация. Если Украина считает, что у них есть «незалежность», государственность, «самостийность», то в принципе такого рода постановка вопроса вряд ли может считаться адекватной. Что касается «бросили» США или не «бросили», то Вашингтон всегда поддерживает всех ровно в той степени, которая позволит им выполнять нужные для Соединенных Штатов функции», — пояснил Дмитрий Новиков.

По мнению политика, во главе Киева стояли и стоят люди, которые выполняют определенные задачи, отвечающие интересам Соединенных Штатов. Они с этого имеют немалые средства, которые приходили по разным каналам (от Европейского союза и Соединенных Штатов) в качестве оказания помощи.

«Эти средства нередко распределялись таким образом, что стоявшим у власти доставалась существенная доля этих средств. Поэтому уж кто-кто, а эти люди американскую помощь почувствовали. Причем никаких санкций за ее растаскивание со стороны США и ЕС не последовало. Нельзя исключать, что так будет не всегда. И все эти люди сегодня находятся на крючке. Поэтому без дополнительной военной помощи будут проводить ту линию, которую нужна политической элите Соединенных Штатов», — заключил Дмитрий Новиков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.