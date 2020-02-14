Лукашенко рассказал о намеках на присоединение Белоруссии к РФ

Минск, 14 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России якобы звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Лукашенко выразил уверенность, что белорусский и российский народы никогда не захотят пойти по пути объединения. Об этом президент Белоруссии заявил в ходе посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК).

Кроме того, глава республики раскрыл подробности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи. Лукашенко назвал беседу своеобразной.

«Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали», ― отметил президент Белоруссии.

Лидеры России и Белоруссии встречались 7 февраля в Сочи. Стороны обсудили интеграцию двух стран в рамках создания Союзного государства, а также вопросы, имеющие отношение к нефти и газу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко «проделали титаническую работу» при создании Союзного государства.

Ранее слухи о предложении Москвы объединиться с Белоруссией распространило американское агентство Bloomberg. Издание сообщало, что президент РФ якобы предложил своему белорусскому коллеге объединить страны, чтобы создать одну большую «сверхдержаву», однако тот отказался.

Распространенную американским агентством информацию опровергли в Кремле. Песков сообщил, что Россия никогда не выступала с предложением объединиться с Белоруссией в одно государство.