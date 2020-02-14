ФСБ задержала финансиста ИГ в Подмосковье. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ задержала финансиста ИГ в Подмосковье Силовики ФСБ в очередной раз сорвали планы экстремистам. В Подмосковье задержан финансист запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Мужчина состоял в ячейке, которая занималась сбором денег. В общей сложности боевикам отправили более 25 млн рублей. ФСБ опубликовала кадры с места событий — на них видно, что задержанный оказался не один, правда, в каком статусе значатся все остальные, пока не совсем понятно. Как бы то ни было, оперативники раскрыли «спонсорскую» схему, а улики, найденные при обысках, ее подтвердили. По месту проживания у финансиста изъяли телефоны, банковские карты и компрометирующие документы. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Путин обновил состав антикоррупционного совета Российский лидер Владимир Путин утвердил новый состав президентского совета по борьбе с коррупцией. В обновленную группу вошли 28 человек — в их числе есть и дебютанты и те, кто сохранил свои места. К последним, например, можно отнести директора ФСБ Александра Бортникова, главу Следкома Александра Бастрыкина, а также министра внутренних дел Владимира Колокольцева. А вот ряды «новичков» глава Минтруда Антон Котяков (из правительства Михаила Мишустина) и бывший министр экономразвития Максим Орешкин (уже из прежнего кабмина). К слову, сам президентский совет существует с 2008 года, его участники делятся предложениями по антикоррупционной политике. Работу в нем как председатель, конечно же, продолжит и сам Владимир Путин.

Шестеро погибли в ДТП под Тамбовом Жуткое ДТП развернулось сегодня в Тамбовской области. Шесть человек погибли в аварии двух авто на трассе Волгоград — Москва. Там в лобовую столкнулись грузовик Foton и пассажирская «Газель». Последнюю от сильного удара разнесло почти целиком, от машины осталась лишь груда железа. Инцидент произошел в Сампурском районе, недалеко от деревни Павловка. Виновником, по версии МВД, как раз стал водитель «Газели», который, вероятно, выехал на встречную полосу. Вслед за столкновением начался пожар, а все погибшие (они находились в пассажирском авто) скончались на месте. В то же время водитель фуры выжил и сейчас доставлен в больницу с различными травмами. Все детали происшествия еще уточняются.