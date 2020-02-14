Генерал ФСБ Малеванный рассказал, какими способами мог получать средства финансист ИГ

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность жителя Подмосковья, занимавшегося и переправкой денежных средств для «Исламского государства»1 (организация, запрещенная на территории России. — Прим. ФАН). По данным следствия, финансист ИГ1 уже успел получить и передать террористам более 25 млн рублей. Такая сумма могла быть собрана при помощи организаций, которые признаны в России иностранными агентами, заявил в интервью Федеральному агентству новостей генерал ФСБ в отставке, историк спецслужб и писатель Валерий Малеванный.

«Официально было озвучено контрразведкой ФСБ, что это могут быть некоторые некоммерческие организации с финансированием из разных стран Запада», — сказал он.

В своей оценке численности террористического подполья генерал сослался на речь президента России Владимира Путина, в которой тот говорил о 2800 боевиках — «спящих кротах», рассредоточенных не только в РФ, но и по всей территории СНГ.

«Ячейки ИГИЛ1 занимаются вербовкой моджахедов — в России им есть где развернуться. Ведь их, разумеется, интересуют приверженцы ислама. Согласно статистике, мусульманского населения в нашей стране около 17 миллионов человек, и это при том, что никто точно не знает о количестве нелегальных мигрантов из Средней Азии. Ожидаемо, что для того, чтобы вести среди них агентурную работу, нужны большие деньги», — отметил собеседник ФАН.

По его мнению, вполне может оказаться, что одним из источников финансов для террористов являются заинтересованные финансовые структуры, в том числе заграничные.

«Уверен, следствие разберется в том, кто, кому и откуда присылал деньги, — считает историк спецслужб. — Что же касается способов перечисления средств, то они могут быть самыми разными: как через банковскую систему, так и с помощью «челноков», перевозящих по 10 тысяч долларов каждый. Напомню, что это тот самый максимум, который официально разрешено перевозить через российскую границу».

Напомним, в пресечении деятельности террористической ячейки, помимо ФСБ, участвовали также главное управление по противодействию экстремизму МВД и Росфинмониторинг. В ходе операции был задержан житель Подмосковья 1986 года рождения. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

1 Организация запрещена на территории РФ.