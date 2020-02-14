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ФАН публикует видео с похорон погибшего от рук военных США 14-летнего подростка

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ФАН публикует видео с похорон погибшего от рук военных США 14-летнего подростка

Дамаск, 14 февраля. В Сирии прошли похороны жертв перестрелки с американскими военными, произошедшей на днях в районе населенного пункта Харбат-Хамо на севере сирийской провинции Хасака. На траурной церемонии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Семья подростка Фейсала Халида Мухаммада, погибшего от рук американских военных, осудила действия оккупантов и выразила гордость за мужественный поступок своего сына. Родственники Фейсала подчеркнули, что они будут продолжать противостоять оккупантам до тех пор, пока Сирия не очистится от их скверны.

ФАН публикует видео с похорон погибшего от рук военных США 14-летнего подростка

Напомним, причиной трагедии стало то, что местные жители преградили дорогу американской военной технике. Всего в колонне ВС США было шесть автомобилей. Местные жители не давали технике проехать, тогда солдаты США начали стрелять по людям. Жертвой перестрелки стал 14-летний юноша Фейсал Халид Мухаммад. 

На место ЧП сразу выехал российский военный патруль, отвечающий за эту территорию по соглашению о международном патрулировании. В связи со сложностью инцидента приехал и генерал ВС РФ, его присутствие помогло предотвратить эскалацию конфликта и избежать дальнейших жертв. Проведя переговоры со старейшинами Харбат-Хамо и военными США, российский генерал выступил гарантом, что конвой США беспрепятственно покинет н.п., а военные не будут угрожать мирному населению.

Как заявил в комментарии ФАН эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов, подобными преступления Вашингтон только ухудшает и без того сложную ситуацию в Сирии. И все же, в обострении конфликта конфликта, в том числе и с мирным населением, США явно питают интерес.

В частности, Курбанов заявил, что США «только подливают масла в этот огонь, они заинтересованы в том, чтобы конфликт в Сирии разрастался». И чем глубже этот конфликт, тем лучше для них. Потому что они всегда в таких интригах выигрывают.

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