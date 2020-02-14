ФАН публикует видео с похорон погибшего от рук военных США 14-летнего подростка

Дамаск, 14 февраля. В Сирии прошли похороны жертв перестрелки с американскими военными, произошедшей на днях в районе населенного пункта Харбат-Хамо на севере сирийской провинции Хасака. На траурной церемонии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Семья подростка Фейсала Халида Мухаммада, погибшего от рук американских военных, осудила действия оккупантов и выразила гордость за мужественный поступок своего сына. Родственники Фейсала подчеркнули, что они будут продолжать противостоять оккупантам до тех пор, пока Сирия не очистится от их скверны.

Напомним, причиной трагедии стало то, что местные жители преградили дорогу американской военной технике. Всего в колонне ВС США было шесть автомобилей. Местные жители не давали технике проехать, тогда солдаты США начали стрелять по людям. Жертвой перестрелки стал 14-летний юноша Фейсал Халид Мухаммад.

На место ЧП сразу выехал российский военный патруль, отвечающий за эту территорию по соглашению о международном патрулировании. В связи со сложностью инцидента приехал и генерал ВС РФ, его присутствие помогло предотвратить эскалацию конфликта и избежать дальнейших жертв. Проведя переговоры со старейшинами Харбат-Хамо и военными США, российский генерал выступил гарантом, что конвой США беспрепятственно покинет н.п., а военные не будут угрожать мирному населению.

Как заявил в комментарии ФАН эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов, подобными преступления Вашингтон только ухудшает и без того сложную ситуацию в Сирии. И все же, в обострении конфликта конфликта, в том числе и с мирным населением, США явно питают интерес.

В частности, Курбанов заявил, что США «только подливают масла в этот огонь, они заинтересованы в том, чтобы конфликт в Сирии разрастался». И чем глубже этот конфликт, тем лучше для них. Потому что они всегда в таких интригах выигрывают.