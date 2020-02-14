Песков рассказал, какие предложения по поправкам не войдут в конституцию

Москва, 14 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не все инициативы, предложенные в рамках работы группы по поправкам, войдут в конституцию.

«Да, и президент об этом и говорил. Заслуживающие внимания инициативы будут оформлены по-иному», — заметил Песков.

На вопрос журналиста о том, что именно понравилось президенту в инициативе про обязательную индексацию зарплат, Песков заметил, что к настоящему моменту никаких решений принято не было. По словам пресс-секретаря РФ, который прокомментировал реплику о «частном бизнесе, который может разориться», в данном случае нужна юридическая и финансовая экспертиза.

Член Совета Федерации Федерального собрания Андрей Клишас ранее заявил, что было принято решение голосовать пакетом. Песков на эту информацию ответил, что работа еще продолжается.

«Возможно, это было согласовано внутри группы», — объяснил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил начать подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к конституции. Ответственность за подготовку голосования глава государства возложил на Центральную избирательную комиссию.

Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию. Он поставил несколько задач, касающихся повышения уровня жизни россиян, улучшения качества образования и медицины, обеспечения помощи многодетным семьям. Кроме того, президент предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ.