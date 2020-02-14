Экс-депутат Рады Черновол назвал украинцев несостоявшейся нацией

Социально-экономическое положение Украины ухудшается с каждым днем. Новые киевские власти не только не способны спасти страну от деградации, но и ускоряют этот процесс. Причина тому — тотальная неспособность украинских деятелей вести грамотную политику и абсолютная неквалифицированность. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил известный украинский политолог, экс-депутат Верховной Рады Украины Тарас Черновол.

Клоуны без опыта

— Уровень безработицы на Украине остается самым высоким в Европе. По вашему мнению, хватит ли у команды Зеленского опыта и возможностей, чтобы исправить эту ситуацию и другие социальные проблемы, которые есть в стране?

— Вы спрашиваете, хватит ли у них опыта? Назовите хотя бы кого-то, у кого в команде Зеленского есть серьезный опыт? Премьер-министр Алексей Гончарук? Напомню, у него была грантовая организация, которая в отличие от десятков аналогичных структур, действующих в Украине, бесполезна. Вспомните мне хотя бы одно сообщение про то, что офис эффективного регулирования BRDO — организация Гончарука — подготовил материалы, которые были использованы в разработке украинского законодательства или решении каких-то экономических вопросов... Я специально искал и не нашел. Та же самая история и с министром Дмитрием Дубилетом. Уровень опыта команды Гончарука равен нулю.

Относительно безработицы скажу вот что. Страшно всегда не то, какой у вас показатель, а то, в какую сторону он меняется. Вспомните, Алексей Гончарук еще осенью представлял наполеоновские планы, каким будет рост экономики за пять лет (а он пошел на спад), сколько будет новых рабочих мест. Сейчас мы имеем налицо прямой результат деятельности правительства. Это просто невероятно! Гончарук уже смог сделать невозможное...

Украина входит в пике

— Что вы имеете в виду?

— Он смог обогнать максимальное падение экономики, которое было на Украине при правительстве Юлии Тимошенко в 2008-2009 годах. Казалось, что это сделать невозможно. У Тимошенко это падение было растянуто на полгода, а Гончарук сделал это в течение одного-двух месяцев.

Они умудрились полностью провалить таможенную политику. Как можно не добрать денег, когда на Украине растет стоимость собственной валюты. Это автоматически делает невыгодным производство и поставки в страну импорта. Это означает, что таможенные сборы начинают резко расти, это простая арифметика. Как в таких условиях, когда импорт начинает душить украинскую экономику, можно не добрать миллиарды и миллиарды таможенные платежей?

— Проблемы есть и в других направлениях?

— По промышленному производству впервые после начала войны шестнадцать кварталов был экономический рост. А в ноябре-декабре началось не просто падение, а заваливание в пике промышленного производства. А это соответственно и безработица. Пока что у нас есть риски ухудшения социальной ситуации. У нас уже пошли обрезание пенсии с требованиями к пенсионерам вернуть деньги, у нас уже пошли секвестры по субсидиям, 7,5 миллиардов гривен не было выдано только в прошедшем году.

Это означает, что социальной программе нанесен колоссальный удар. На самом деле мы имеем риски резкого падения социальной ситуации вниз. Это приблизительно опыт еще не Венесуэлы, но на границе Гаити.

Смерть и голод

— Какие перспективы вы видите? Мы можем надеяться на какое-то улучшение ситуации в будущем?

— Нет. Ну, слушайте, когда вы попросите поставить вам пломбу в зубах хорошего актера кабаре, который никогда в жизни не имел дела с медициной, какие перспективы у вас будут?

Рано или поздно вам придется идти к нормальному специалисту, который будет вам ставить, вероятно, вставную челюсть, потому что спасать уже будет нечего. Каких вы хотите перспектив?

Понимаете, украинцы выбрали людей, которые к своей сфере не имеют никакого отношения.

Они не знают, как это делается. Больше того, они и не собираются этого делать. У каждого есть свои интересы. Нет перспектив. У этой страны перспектив нет. Вот была страна Гаити. Там жили плохо, но сносно. А потом на Гаити решили, что им нужно что-то поменять.

— И что получилось?

— Граждане выбрали очень популистскую власть, и после этого на Гаити начался голод. Начали умирать люди, а потом еще и землетрясение. У нас землетрясений нет, геологическая структура земной коры под Украиной этого не предусматривает. А все остальное?

Помните, олигарх Игорь Коломойский недавно четко сказал: «Давайте сделаем дефолт. МВФ плохо, дефолт хорошо. И в Венесуэле люди тоже нормально живут». Вы хотите перспектив? Так посмотрите на развитие событий в Венесуэле. У нас так и будет, понимаете?

За глупость нужно отвечать. В конце концов, кто-то убежит в Ростов, так выберем новых. Будем несколько лет вылезать из этой дыры. Вылезем. Снова выберут очередного актеришку.

— А что дальше?

Мне больно говорить эту фразу, но когда тот же самый опыт с теми же самыми процентами идиотов-избирателей длится больше тридцати лет, когда-нибудь мне придется сказать эту фразу: это нация, которая не состоялась.

Точно такой же результат выборов с теми же последствиями — гиперинфляция, безработица — мы получили на выборах 1991 года. У нас был шикарный потенциал, и мы имели возможность получить украинского Валенсу (Польский политический деятель. — Прим. ФАН), который бы хорошо разбирался в экономике. Но выбрали Леонида Кравчука.

Кравчук говорил в Верховной Раде коммунистические лозунги, его не волновало падение экономики. Заплатили за него? Заплатили: десять лет вылезали.

Снова выбрали. Ну что поделаешь? Значит так нужно...