Лукашенко рассказал о своей аккуратной тактике на переговорах с Путиным в Сочи

Минск, 14 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности своих последних переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. Встреча прошла в Сочи 7 февраля.

Главным на повестке был вопрос о поставках российской нефти в республику. В преддверии своего визита в РФ Лукашенко назвал эту встречу «моментом истины». Cпустя неделю он рассказал белорусским журналистам, что переговоры с Путиным в Сочи были «своеобразными».

Необычной, по его словам, была форма общения. Лидеры стран встретились за завтраком, который длился почти полтора часа. За это время, как отметил Лукашенко, они успели обсудить многие проблемы «с седых времен», а затем современные угрозы в своем регионе и других частях мира.

Глава Белоруссии отметил, что во время переговоров придерживался аккуратной тактики.

«Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали», — уточнил он.

Лукашенко добавил, что проблему в нефтяной сфере тоже не обошли вниманием, пишет БелТА.

Напомним, переговоры в Сочи прошли «в два раунда»: в узком и расширенном составе. Между ними был сделан небольшой перерыв на хоккей. Путин и Лукашенко играли за одну команду и одержали уверенную победу, забросив в ворота противника 13 шайб. Правда, четыре гола все-таки пропустили.

Когда переговоры закончились, и Путин, и Лукашенко заявили, что они были полезными и подлежащими продолжению. Таким образом, «момент истины», о котором говорил Лукашенко, сдвинулся во времени. Сам Путин на переговорах с Лукашенко дал понять, что России торопиться некуда.