Онищенко указал на признаки гибридной войны в ситуации с коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусом остается темой №1 во всем мире. Отсутствие вакцины, постоянно растущее число погибших и зараженных, усиление мер контроля на границах — все это вызывает тревожность в обществе любого государства, имеющего границу с Китаем. В такой нестабильной ситуации легко манипулировать обеспокоенным общественным сознанием. На этом успешно наживаются фармацевтические компании и мошенники, а ряд СМИ пытаются приумножить панику и дестабилизировать обстановку внутри государства, публикуя статьи с громкими заголовками про коронавирус в России.

Стоит заметить, что 12 февраля выписали второго из двух зараженных граждан КНР, которые находились в РФ. Таким образом, на территории России официально не осталось больных коронавирусом. Этого удалось достичь в том числе благодаря мерам, принятым правительством в целях нераспространения вируса. Тем не менее это не останавливает либеральную прессу в стремлении посеять панику в российском обществе и зарабатывать на этом рейтинги.

В беседе с Федеральным агентством новостей первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко выразил мнение, что в ситуации с коронавирусом наблюдается очевидная информационная война.

«Я с пониманием отношусь к тому, что пресса сегодня живет за счет рейтингов и просмотров, это можно понять. Но я однозначно говорю о гибридной информационной атаке, которая была смоделирована и очень грамотно проведена. С одной стороны, это само появление коронавируса, который на сегодняшний день не настолько опасен, как о нем говорят. С другой стороны — целенаправленное, очень грамотное использование его для давления на общественное создание. Вот это имеет место», — заметил депутат.

От эпидемии коронавируса страдают не только люди, но и целые секторы экономик многих стран мира. Снижаются темпы товарооборота, закрываются порты, границы, магазины, рестораны. В этом, по мнению Онищенко, и кроется цель гибридной войны. Существует угроза и для российской экономики, считает он.

«Сегодня от этого страдает самая большая экономика на планете — китайская. Они потеряют не один процент в экономическом росте. Пострадает и наша экономика, потому что сегодня даже тот товарообмен, который у нас с Китаем был, почти по всем направлениям остановлен. Это тоже снижает темпы развития», — отметил собеседник ФАН.

Петербургская «Фонтанка» тиражирует новости с заголовками про «чумные боксы», а работу врачей называет «налетом людей в белых халатах». Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина сравнила идею депортации инфицированных коронавирусом иностранцев с обрушением кровли на СКК «Петербургский». «Медуза», в свою очередь, рассказывает про «стихийные митинги» в Челябинске из-за размещения на карантин граждан Китая. А «МБХ-Медиа» и вовсе советует россиянам оставаться в Китае, чтобы не лежать в отечественных карантинных центрах.

Таким образом российская либеральная пресса участвует в гибридной атаке, о которой говорит Онищенко. Только эту войну оппозиционные СМИ ведут против россиян, внося вклад в усиление паники и разрушение экономики.

Тем не менее самая большая опасность для общества, по мнению Онищенко, это истерия, которая может быть спровоцирована недостатком правдивой информации о коронавирусе.

«Но самое главное — это страх у людей, тревога. Поэтому идет мощнейшая гибридная, информационная атака, и я пока не вижу, чтобы темпы ее снижались. Сегодня нужно доводить информацию до населения, показывать цифры. При этом спокойно объяснять людям, что и как нужно делать в такой ситуации. Это успокаивает общество, делает людей более ответственными по отношению к своему здоровью», — уверен депутат.

По его словам, единственное верное, что можно в этой ситуации сделать, — разъяснять гражданам, как передается коронавирус. Онищенко рассказал, какие меры помогут минимизировать вероятность заражения.