Замглавы Минфина Сторчак уходит в отставку

Москва, 14 февраля. Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак покинет свой пост. Его должность может занять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.

По данным источника РИА Новости в финансово-экономическом блоке правительства, постановления главы кабмина еще нет, но решение уже принято. Официальная информация появится в ближайшие дни, отметил источник.

В прошлом году Сторчак отпраздновал 65-летие ― предельный возраст пребывания на государственной службе. Однако этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и было сделано летом прошлого года.

В Минфине Сторчак курировал международные финансовые отношения, долговую политику, а также взаимодействие с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.