Песков заявил о необходимости сохранить память о Лужкове

Москва, 14 февраля. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков внес большой вклад в развитие столицы, открещиваться от этого наследия было бы неразумно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, накануне, 13 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова. Согласно тексту документа, глава государства , в частности, рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил мэр столицы, присвоить его имя Московскому городскому университету управления правительства Москвы, а также провести иные мероприятия.

«В данном случае речь идет о том, что отдается должное тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие главного региона нашей страны — Москвы. <…> Мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове, и президент об этом говорил», — сказал представитель Кремля.

Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 годы. Он скончался в декабре прошлого года на 84-м году жизни. Предложение установить в столице мемориальную доску в память о политике уже прокомментировала вдова экс-мэра столицы Елена Батурина. Она добавила, что знала о подготовке президентского указа, отмечает РИАМО.