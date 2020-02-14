Песков объяснил присутствие «не читавшей ранее конституцию» Исинбаевой в рабочей группе

Москва, 14 февраля. Широкое представительство в группе по поправкам в конституцию охватывает максимум сфер жизни и делает механизм изменений действительно рабочим. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал высказывание члена группы, олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о том, что она не читала конституцию до вхождения в комиссию. По его словам, данное признание не подрывает авторитет группы.

«Даже если Исинбаева не читала конституцию, она знает все нужды и чаяния спорта РФ. Помимо нее есть и представители культуры, которых вряд ли можно назвать экспертами в правовых делах. Но каждый озвучивает предложения», — сказал Песков.

Он отметил, что задача юристов — облечь в необходимую форму выдвинутые предложения.

«Широкое представительство делает истинно рабочим механизм, который охватывает все области нашей жизни», — заявил пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков обратил внимание на то, что большинство россиян также не знакомы с текстом основного закона.

«Для них главное, чтобы права их были гарантированы. В идеале должны все читать. Но вы согласитесь, что большинство не читали», — пояснил Песков журналистам.

Напомним, о необходимости внесения поправок в конституцию заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Окончательное решение по поводу изменений основного закона примут граждане России на всенародном голосовании.