В контексте разговора о Сирии невозможно обойти стороной личность спецкорреспондента Дениса Короткова, уличенного в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Он не только распространял фейки, пытаясь дискредитировать Кремль, но и

предоставляя противнику сведения о российских войсках, а также

летчиков

Деятельность Короткова на данный момент