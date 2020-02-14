В России необходимо ужесточить нормы законодательства о пропаганде и оправдании терроризма

Редакция ФАН считает проблему актуальной, а положение дел критическим. В России СМИ вроде «Новой Газеты», «Радио Свобода» (СМИ признано иноагентом), «Голос Америки» (СМИ признано иноагентом), «Медуза», BBC, Deutsche Welle безнаказанно используют информационное пространство для тиражирования фейков, оправдания терроризма, иностранной пропаганды и диверсий. Указанные издания играют на недоверии людей федеральным СМИ и чиновникам, закрепляя в умах людей, что государственная пресса «всегда врет», а западная и либеральная говорит «только правду». Происходит последовательное формирование «необъективной реальности». В некоторых случаях СМИ и вовсе прямо дают положительную оценку насильственным методам решения политических проблем. Например DW открыто призывает оппозицию митинговать
и использовать силу
против правоохранительных органов. Есть признаки подготовки общества к массовым беспорядкам.