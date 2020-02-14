Турция угрожает послу России с целью замять поддержку террористов в Идлибе

Турция теряет международное доверие, не выполняя взятые на себя обязательства по соглашениям, которые должны урегулировать ситуацию в сирийском Идлибе. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Российский посол в Турции Алексей Ерхов обратил внимание на прогрессирующие антироссийские настроения среди жителей этой ближневосточной страны, а также рассказал о поступающих угрозах.

По словам дипломата, новый виток антироссийских настроений стал особенно заметен после последних событий в сирийской провинции Идлиб, где случилось резкое обострение ситуации на фоне продолжающейся военной операции правительственных войск Сирии против террористических подразделений.

Обострение ситуации в Идлибе

Как известно, Сирия в начале января была вынуждена возобновить операцию «Заря в Идлибе», приостановленную ранее по договоренностям, из-за многочисленных провокаций и атак со стороны бандформирований в Идлибе. Фактически, протурецкие боевики, включая террористов из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», куда входят исламисты из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, регулярно атаковали позиции мирных жителей и правительственных сил. Турция потворствовала деятельности боевиков, отказываясь выполнять сочинские соглашения 2018 года, тем самым лишь усиливая напряженность в регионе.

Когда Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена возобновить военную операцию, Турция выступила с протестом. На фоне обострения ситуации, произошло несколько стычек. Анкара сообщила о пяти погибших при обстреле наблюдательного пункта в Идлибе. Позже, 3 февраля, также сообщалось о погибших восьми турецких военнослужащих. Тогда Турция нанесла удар по позициям сирийской армии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что обращался к российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы Москва оказала давление на Сирию. Однако в России уверены, что Турция сама должна начать соблюдать условия договоренностей, в том числе по разграничению боевиков, а также прекратить поставлять террористам вооружение. Ликвидация же исламистов в Идлибе является необходимым условием для обеспечения безопасности в регионе, отмечают в РФ.

Антироссийские настроения в Турции

По словам российского дипломата в Турции Алексея Ерхова, на фоне напряженной ситуации в Сирии он наблюдает довольно тревожные сигналы в социальных сетях. Помимо простых антироссийских замечаний там присутствуют и угрозы, причем и самому Ерхову.

«Посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и все такое прочее», — рассказывает Ерхов.

Дипломат считает, что подобная ситуация негативно отражается на российско-турецких отношениях и может привести к печальным последствиям, как уже было ранее.

Согласно имеющейся информации, на фоне угроз дипломату власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в Анкаре. Что подтвердили не только российские дипломаты, но и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, нет никаких сомнений, что Анкара сделает все для обеспечения безопасности россиян.

Повторение истории взаимоотношений

Пять лет назад схожая напряженная ситуация в Сирии складывалась в Алеппо, где также велась активная борьба сирийской армии с боевиками радикальных группировок, с чем была не согласна Анкара. Тогда в Турции также активно нагнетались антироссийские настроения, причем порой при содействии официальных властей страны.

Подобная политика Анкары тогда привела сразу к нескольким печальным последствиям, которые надолго отразились на взаимоотношениях между нашими странами.

Гибель российского Су-24

В конце ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, который выполнял боевую операцию по уничтожению объектов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, находившихся близ турецкой границы.

Инцидент вызвал острую реакцию российской общественности и властей, в результате чего были приняты различные ответные шаги, в том числе введение экономических санкций, отмена безвизового режима для граждан Турции, прекращение продаж турпотевок в эту страну, и усиление российских войск на нашей базе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.

Убийство российского посла в Турции

Российский дипломат Андрей Карлов был застрелен преступником 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки о России. Известно, что убийца кричал различные антироссийские лозунги, а также говорил об «ответе за Алеппо».

Как считают в России, убийство нашего посла в Турции было организовано сторонниками ухудшения взаимоотношений между Москвой и Анкарой, чтобы сорвать процесс их нормализации после кризиса с уничтожением российского Су-24 в 2015 году.

Ответственность за инцидент взяла террористическая организация «Джейш аль-Фатх», базирующаяся в Идлибе и активно сотрудничающая с различными радикальными группировками.

Попытка давления на Россию

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило обострение антироссийских настроений в Турции с экономистом, политологом Александром Дудчаком.

По словам эксперта, подобная позиция Турции в отношении России безусловно огорчает. Можно констатировать, что Анкара, к сожалению, является лишь ситуативным партнером, который действует в своих интересах, даже если это нарушает международные нормы и достигнутые договоренности. Настораживает и само поведение Анкары в Идлибе.

«Турки здесь ведут себя неадекватно. Ситуация складывается неприятная, некрасивая и опасная. Ведь турецкие войска никто не приглашал в Сирию, и не понятно, что они там делают. В такой ситуации Турция должна была быть более адекватной, ведь сколько раз уже были трагические события, влияющие на развитие дипломатических отношений, в том числе с РФ. Что они пытаются выторговать себе в этот раз, усиливая конфликт, не совсем понятно, учитывая уже достигнутые экономически и военные проекты между нашими странами. Поэтому подобная политика Турции недальновидна. Тут нужно возвращать действия Турции в правовое поле, для избегания дальнейшей эскалации. Думаю, российские дипломаты смогут это сделать», — рассказывает эксперт.

Последствия политики Анкары

Опасны нынешние действия Турции не только развитием дальнейшего конфликта на Ближнем Востоке, но и возможностью отражения на различных экономических проектах, например, газопроводе «Турецкий поток».

«Турция почувствовала, что Россия заинтересована в нормальных взаимоотношениях с Анкарой, но злоупотребление доверием и хорошим отношением до добра не доводит. Конечно, весь этот конфликт чреват и опасностью гибели людей, особенно турков, которые находятся в Турции незаконно, ведь никто их туда не приглашал», — говорит собеседник ФАН.

Решение ситуации в Идлибе

Сейчас получается, что Турция своими действиями ухудшает ситуацию в сирийском Идлибе, не выполняя и даже нарушая международных соглашений, которые Анкара подписывала и была с ними согласна. Такое поведение не способствует увеличению доверия властям этой страны, поскольку они не хотят делать то, что обязаны.

«Договора, которые подписывает Турция, оказываются не столь жизнеспособны из-за того, что Анкара не действует в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Безусловно, подобное поведение Турции огорчает. Анкара быстро забывает все хорошее, что было сделано Россией для их страны. Почему-то у турецких политиков короткая память в этом вопросе», — заключает Дудчак.

1 Организация запрещена на территории РФ.